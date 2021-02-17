"الشؤون الإسلامية" تكمل استعداداتها لتنفيذ برنامج هدية خادم الحرمين

لتوزيعها على 24 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الاستعدادات لإطلاق برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور بالخارج لعام 1442هــ، لتوزيعها على المسلمين من أقليات وجاليات ومؤسسات وشخصيات إسلامية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة والمراكز الإسلامية التابعة للوزارة.

وبهذه المناسبة رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على دعمهما المستمر لمختلف أعمال الوزارة وبرامجها المتنوعة في خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف المجالات لاسيما ما يتصل بشهر رمضان المبارك كل عام.

وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا يؤكد اهتمام القيادة بكل ما يلامس حاجات المسلمين حول العالم".

وسيتم شحن 200 طن من التمور التي يتم اختيارها بعناية كبيرة لتوزيعها هذا العام في 24 دولة.

وذكر أن تنفيذ المشروع هذا العام سيكون وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس "كورونا" في إطار الحرص على سلامة وصحة المستفيدين من البرنامج والعاملين فيه.