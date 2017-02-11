النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. العثور على مواطنَيْن فُقدا في صحراء الربع الخالي

بعد تعطُّل مركبتهما بالكثبان الرملية وانقطاع الاتصال بهما

عثر رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية مساء اليوم على مواطنَيْن بعد الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن، يطلب فيه البحث عن والده وعمه، وهما كبيران في السن، ويعانيان مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما يوم أمس الأحد إثر تعلُّق مركبتهما، وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (٢٠ كم) غربًا في صحراء الربع الخالي.

وأضاف بأنه "على الفور تم تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودَين، بعد تحديد موقعهما طبقًا للبلاغ، وتم العثور عليهما -ولله الحمد- اليوم الاثنين؛ إذ عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بعد (١٢ كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-، وتم إخراج المركبة العالقة، ونقل المفقودَين إلى أحد المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن".

وأهاب "الرائد الأكلبي" بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.

المنطقة الشرقية حرس الحدود صحراء الربع الخالي المتحدث الإعلامي لحرس الحدود بالشرقية عمر الأكلبي مركز تنسيق البحث والإنقاذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. العثور على مواطنَيْن فُقدا في صحراء الربع الخالي
سبق

عثر رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية مساء اليوم على مواطنَيْن بعد الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن، يطلب فيه البحث عن والده وعمه، وهما كبيران في السن، ويعانيان مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما يوم أمس الأحد إثر تعلُّق مركبتهما، وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (٢٠ كم) غربًا في صحراء الربع الخالي.

وأضاف بأنه "على الفور تم تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودَين، بعد تحديد موقعهما طبقًا للبلاغ، وتم العثور عليهما -ولله الحمد- اليوم الاثنين؛ إذ عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بعد (١٢ كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-، وتم إخراج المركبة العالقة، ونقل المفقودَين إلى أحد المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن".

وأهاب "الرائد الأكلبي" بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
11:24 PM

شاهد.. العثور على مواطنَيْن فُقدا في صحراء الربع الخالي

بعد تعطُّل مركبتهما بالكثبان الرملية وانقطاع الاتصال بهما

A A A
عبدالله السالم - الدمام
8
20,230

عثر رجال حرس الحدود بقطاع البطحاء بالمنطقة الشرقية مساء اليوم على مواطنَيْن بعد الإبلاغ عن فقدانهما في صحراء الربع الخالي.

وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، الرائد عمر بن محمد الأكلبي، أنه ورد لمركز تنسيق البحث والإنقاذ بالدمام (DMRCC) بلاغ من غرفة القيادة والسيطرة بقطاع البطحاء من مواطن، يطلب فيه البحث عن والده وعمه، وهما كبيران في السن، ويعانيان مشكلات صحية، وذلك بعد انقطاع الاتصال بهما يوم أمس الأحد إثر تعلُّق مركبتهما، وتعطلها بالكثبان الرملية بعمق (٢٠ كم) غربًا في صحراء الربع الخالي.

وأضاف بأنه "على الفور تم تكليف ثلاث دوريات من قطاع حرس الحدود بالبطحاء، ترافقها سيارة إسعاف، بمهمة البحث عن المفقودَين، بعد تحديد موقعهما طبقًا للبلاغ، وتم العثور عليهما -ولله الحمد- اليوم الاثنين؛ إذ عثرت الدوريات على المفقود الأول عند موقع المركبة، وبعد اقتفاء الأثر عُثر على المفقود الثاني على بعد (١٢ كم) من موقع المركبة، وهما بصحة جيدة -ولله الحمد-، وتم إخراج المركبة العالقة، ونقل المفقودَين إلى أحد المراكز الطبية القريبة للاطمئنان على حالتَيْهما الصحيتَيْن".

وأهاب "الرائد الأكلبي" بجميع المتنزهين ومرتادي المناطق البرية إلى اتباع الأنظمة والتعليمات، وتوخي الحذر، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود (٩٩٤) لتقديم المساعدة اللازمة، متمنيًا السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,484
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,249
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,117
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,605

كاريكاتير

دموع الغدر

المقالات

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد
للرزق بيبان

للرزق بيبان

يحيى فقيهي
توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

توطين الوظائف الهندسية في شركات المصاعد

عبدالله بن خميس العمري
مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة