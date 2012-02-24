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إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية أمام الدوائر الرسمية بمكة

البلدية صادرت 9 طاولات و3 مظلات و14 كرسياً بلاستيكياً

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بمشاركة الجهات الأمنية، المباسط والأكشاك العشوائية الواقعة أمام مبنى الإدارة العامة للجوازات، ومكتب العمل والعمال بمكة المكرّمة.

وجرى خلال الحملة، إزالة جميع المباسط العشوائية، ومصادرة الطاولات والكراسي والمظلات المستخدمة، وإتلافها عن طريق قسم الأسواق التجارية بالبلدية؛ في إطار الحملة التي تقوم بها بلدية العتيبية الفرعية بمتابعة وكالة البلديات للقضاء على ظاهرة التشوّه البصري.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 9 طاولات و3 مظلات و14 كرسياً بلاستيكياً، والتي تستخدم من قِبل المخالفين وأصحاب المكاتب الوهمية غير المرخصة نظاماً، حيث تتسبّب في عرقلة حركة السير والازدحام ومخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأهابت البلدية بالمواطنين عدم التعامل مع المخالفين والتوجّه لمكاتب الخدمات النظامية بالمنطقة المصرحة والمعتمدة من الجهات الحكومية، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

أمانة العاصمة المقدّسة،

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية أمام الدوائر الرسمية بمكة
سبق

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بمشاركة الجهات الأمنية، المباسط والأكشاك العشوائية الواقعة أمام مبنى الإدارة العامة للجوازات، ومكتب العمل والعمال بمكة المكرّمة.

وجرى خلال الحملة، إزالة جميع المباسط العشوائية، ومصادرة الطاولات والكراسي والمظلات المستخدمة، وإتلافها عن طريق قسم الأسواق التجارية بالبلدية؛ في إطار الحملة التي تقوم بها بلدية العتيبية الفرعية بمتابعة وكالة البلديات للقضاء على ظاهرة التشوّه البصري.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 9 طاولات و3 مظلات و14 كرسياً بلاستيكياً، والتي تستخدم من قِبل المخالفين وأصحاب المكاتب الوهمية غير المرخصة نظاماً، حيث تتسبّب في عرقلة حركة السير والازدحام ومخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأهابت البلدية بالمواطنين عدم التعامل مع المخالفين والتوجّه لمكاتب الخدمات النظامية بالمنطقة المصرحة والمعتمدة من الجهات الحكومية، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:15 AM

إزالة عدد من الأكشاك والمباسط العشوائية أمام الدوائر الرسمية بمكة

البلدية صادرت 9 طاولات و3 مظلات و14 كرسياً بلاستيكياً

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدّسة، بمشاركة الجهات الأمنية، المباسط والأكشاك العشوائية الواقعة أمام مبنى الإدارة العامة للجوازات، ومكتب العمل والعمال بمكة المكرّمة.

وجرى خلال الحملة، إزالة جميع المباسط العشوائية، ومصادرة الطاولات والكراسي والمظلات المستخدمة، وإتلافها عن طريق قسم الأسواق التجارية بالبلدية؛ في إطار الحملة التي تقوم بها بلدية العتيبية الفرعية بمتابعة وكالة البلديات للقضاء على ظاهرة التشوّه البصري.

وأشارت البلدية إلى مصادرة 9 طاولات و3 مظلات و14 كرسياً بلاستيكياً، والتي تستخدم من قِبل المخالفين وأصحاب المكاتب الوهمية غير المرخصة نظاماً، حيث تتسبّب في عرقلة حركة السير والازدحام ومخالفة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وأهابت البلدية بالمواطنين عدم التعامل مع المخالفين والتوجّه لمكاتب الخدمات النظامية بالمنطقة المصرحة والمعتمدة من الجهات الحكومية، والإبلاغ الفوري في حال وجود أي ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية الخاصة بالأمانة.

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