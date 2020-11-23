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البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و71401 والوفيات 169183 شخصًا

سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون.

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البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة
سبق

سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
01:55 AM

البرازيل تسجِّل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا و194 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 6 ملايين و71401 والوفيات 169183 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
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سجّلت البرازيل 18615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و194 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتفصيلاً، أوضحت الصحة البرازيلية في بيان أن إجمالي عدد الإصابات بلغ ستة ملايين و71401 حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 169183، فيما بلغ عدد المتعافين 5.4 مليون.

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