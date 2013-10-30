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"السديس" يتفقّد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

اطّلع على خطوط الإنتاج وتعرف على الاستعدادات

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وخطوط الإنتاج بالمصنع ومتابعة سير العمل فيه؛ وذلك للاطلاع على الاستعدادات وفق الخطط المتبعة.

وعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم؛ وذلك لمناقشة تطوير الخدمات في المشروع.

وأكد الرئيس العام خلال الاجتماع أهمية تقديم أفضل الخدمات في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بأرقى أساليب التقانة والتطوير التي تأتي بتكامل الجهود وتنسيقها وإبراز الدور الأساسي الذي قام عليه المصنع، مشيراً للتوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، نحو هذا المشروع، التي تقتضي تطوير الخدمات والمخرجات النوعية والتطويرية مواكبةً للتطلعات المستقبلية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، داعياً القائمين على المشروع إلى تمكين الشباب من العمل؛ سعياً في تطوير هذه الأهداف والمخرجات التي تتطلب وجودهم حسب التخصصات.

ولفت "السديس" إلى أهمية طرح المقترحات والمحاور الرئيسة لبناء أساسيات متينة، وبنية تحتية قوية تكفل لهذا العمل الانطلاقة العصرية نحو إنتاجية تواكب الرؤى المستقبلية التي يسعى ولاة الأمر إليها، وكان من بين الأشياء المتفق عليها تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة للمشروع ومراقبة أعمال المشروع بطرق إلكترونية وميدانية ذكية، وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة باستراتيجيات المشروع، وتفعيل التطبيقات الحديثة في آلية توزيع ماء زمزم المبارك.

وأوصى منسوبي الإدارة بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم، خاصة في هذه الأوقات مع العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل موظفي المصنع وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيعه على نقاط البيع، داعيًا الله أن يكلل تلك الجهود الموفقة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

وقد حضر الجولة والاجتماع وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للتطوير وتحقيق الرؤية، ومدير الإدارة العامة لمشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي، والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ومساعد مدير مكتب الرئيس العام عمر بن عبدالعزيز الحميدي.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يتفقّد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم
سبق

تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وخطوط الإنتاج بالمصنع ومتابعة سير العمل فيه؛ وذلك للاطلاع على الاستعدادات وفق الخطط المتبعة.

وعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم؛ وذلك لمناقشة تطوير الخدمات في المشروع.

وأكد الرئيس العام خلال الاجتماع أهمية تقديم أفضل الخدمات في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بأرقى أساليب التقانة والتطوير التي تأتي بتكامل الجهود وتنسيقها وإبراز الدور الأساسي الذي قام عليه المصنع، مشيراً للتوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، نحو هذا المشروع، التي تقتضي تطوير الخدمات والمخرجات النوعية والتطويرية مواكبةً للتطلعات المستقبلية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، داعياً القائمين على المشروع إلى تمكين الشباب من العمل؛ سعياً في تطوير هذه الأهداف والمخرجات التي تتطلب وجودهم حسب التخصصات.

ولفت "السديس" إلى أهمية طرح المقترحات والمحاور الرئيسة لبناء أساسيات متينة، وبنية تحتية قوية تكفل لهذا العمل الانطلاقة العصرية نحو إنتاجية تواكب الرؤى المستقبلية التي يسعى ولاة الأمر إليها، وكان من بين الأشياء المتفق عليها تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة للمشروع ومراقبة أعمال المشروع بطرق إلكترونية وميدانية ذكية، وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة باستراتيجيات المشروع، وتفعيل التطبيقات الحديثة في آلية توزيع ماء زمزم المبارك.

وأوصى منسوبي الإدارة بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم، خاصة في هذه الأوقات مع العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل موظفي المصنع وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيعه على نقاط البيع، داعيًا الله أن يكلل تلك الجهود الموفقة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

وقد حضر الجولة والاجتماع وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للتطوير وتحقيق الرؤية، ومدير الإدارة العامة لمشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي، والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ومساعد مدير مكتب الرئيس العام عمر بن عبدالعزيز الحميدي.

30 أكتوبر 2020 - 13 ربيع الأول 1442
05:12 PM

"السديس" يتفقّد مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم

اطّلع على خطوط الإنتاج وتعرف على الاستعدادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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تفقّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رئيس اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم وخطوط الإنتاج بالمصنع ومتابعة سير العمل فيه؛ وذلك للاطلاع على الاستعدادات وفق الخطط المتبعة.

وعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الإشرافية لمشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم؛ وذلك لمناقشة تطوير الخدمات في المشروع.

وأكد الرئيس العام خلال الاجتماع أهمية تقديم أفضل الخدمات في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بأرقى أساليب التقانة والتطوير التي تأتي بتكامل الجهود وتنسيقها وإبراز الدور الأساسي الذي قام عليه المصنع، مشيراً للتوجيهات الكريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده، نحو هذا المشروع، التي تقتضي تطوير الخدمات والمخرجات النوعية والتطويرية مواكبةً للتطلعات المستقبلية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية، داعياً القائمين على المشروع إلى تمكين الشباب من العمل؛ سعياً في تطوير هذه الأهداف والمخرجات التي تتطلب وجودهم حسب التخصصات.

ولفت "السديس" إلى أهمية طرح المقترحات والمحاور الرئيسة لبناء أساسيات متينة، وبنية تحتية قوية تكفل لهذا العمل الانطلاقة العصرية نحو إنتاجية تواكب الرؤى المستقبلية التي يسعى ولاة الأمر إليها، وكان من بين الأشياء المتفق عليها تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة للمشروع ومراقبة أعمال المشروع بطرق إلكترونية وميدانية ذكية، وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة باستراتيجيات المشروع، وتفعيل التطبيقات الحديثة في آلية توزيع ماء زمزم المبارك.

وأوصى منسوبي الإدارة بمضاعفة جهودهم وتكثيف أعمالهم، خاصة في هذه الأوقات مع العودة التدريجية للمصلين والمعتمرين، مشيداً بالجهود المبذولة من قِبل موظفي المصنع وعمال السقيا في توفير ماء زمزم المبارك، وتوزيعه على نقاط البيع، داعيًا الله أن يكلل تلك الجهود الموفقة، وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء.

وقد حضر الجولة والاجتماع وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، والوكيل المساعد لشؤون المسجد الحرام للتطوير وتحقيق الرؤية، ومدير الإدارة العامة لمشروع الملك عبد الله لسقيا زمزم الدكتور عبدالرحمن بن مطلق الخطابي، والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية هاني بن حسني حيدر، ومساعد مدير مكتب الرئيس العام عمر بن عبدالعزيز الحميدي.

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