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"الحجرف" يرحّب بـ"مبادرة الرياض" بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمبادرة الرياض نحو تعزيز التعاون الدولي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد, التي تعد من أهم المبادرات في مكافحة الفساد.

كما رحب أيضاً باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث اُعتُمِد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الاجتماع الوزاري الأول للجهات المعنية بمكافحة الفساد على مستوى قمه العشرين التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.

يُذكر أنَّ الاجتماع يعقد للمرة الأولى على مستوى الوزراء بناء على مقترح المملكة في ضوء رئاستها أعمال مجموعه العشرين.

مكافحة الفساد قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحجرف" يرحّب بـ"مبادرة الرياض" بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد
سبق

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمبادرة الرياض نحو تعزيز التعاون الدولي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد, التي تعد من أهم المبادرات في مكافحة الفساد.

كما رحب أيضاً باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث اُعتُمِد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الاجتماع الوزاري الأول للجهات المعنية بمكافحة الفساد على مستوى قمه العشرين التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.

يُذكر أنَّ الاجتماع يعقد للمرة الأولى على مستوى الوزراء بناء على مقترح المملكة في ضوء رئاستها أعمال مجموعه العشرين.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
09:32 PM

"الحجرف" يرحّب بـ"مبادرة الرياض" بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون لمكافحة الفساد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بمبادرة الرياض نحو تعزيز التعاون الدولي التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بشأن إنشاء شبكة عمليات عالمية لسُلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد, التي تعد من أهم المبادرات في مكافحة الفساد.

كما رحب أيضاً باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, حيث اُعتُمِد إعلان أبوظبي بشأن تعزيز التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وهيئات مكافحة الفساد على منع الفساد ومكافحته بمزيد من الفعالية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم في الاجتماع الوزاري الأول للجهات المعنية بمكافحة الفساد على مستوى قمه العشرين التي ألقاها نيابة عنه الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية الدكتور خليفة بن علي الفاضل.

يُذكر أنَّ الاجتماع يعقد للمرة الأولى على مستوى الوزراء بناء على مقترح المملكة في ضوء رئاستها أعمال مجموعه العشرين.

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