أكد مدير تعليم محايل عسير توجيه أمير المنطقة ووزير التعليم بتعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصّة مدرستي، أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات أو لظروف جوية، في الأيام التي تليها. جاء ذلك في تعقيب لتعليم محايل عسير على الخبر المنشور في "سبق" بعنوان: (انقطاع الكهرباء يحرم طلاب 5 قرى بمحايل من الدراسة). وقال لـ"سبق" منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل عسير: "بتوجيه ودعم ومتابعة أمير المنطقة الذي يؤكد دومًا على بذل كافة الجهود لتوفير فرص متكافئة لجميع فئات الطلاب والطالبات دون استثناء لاستكمال مسيرتهم التعليمية والإسهام في مسيرة التنمية في وطننا المعطاء، وبدعم مباشر من وزير التعليم الذي يولي الطالب أهمية كبرى ويجعله محور خطط الوزارة وعملياتها التطويرية.. يتم تعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصة مدرستي أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات، أو لظروف جوية في الأيام التي تليها من خلال الدروس الفردية والجماعية أو المهمات الأدائية. أضاف: تم التأكيد على ذلك كموجّه أساس ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية لكافة مكاتب التعليم والأقسام المنضوية تحت مظلة إدارة تعليم محايل عسير ضمن خطة متكاملة لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي؛ لضمان استمرارية الرحلة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه كافة قطاعات التعليم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.

"آل شريم": أمير عسير ووزير التعليم وجَّها بتعويض الطلاب عن حصصهم المفقودة عبدالعزيز الشهري سبق 2021-02-09 أكد مدير تعليم محايل عسير توجيه أمير المنطقة ووزير التعليم بتعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصّة مدرستي، أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات أو لظروف جوية، في الأيام التي تليها.



جاء ذلك في تعقيب لتعليم محايل عسير على الخبر المنشور في "سبق" بعنوان: (انقطاع الكهرباء يحرم طلاب 5 قرى بمحايل من الدراسة).



وقال لـ"سبق" منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل عسير: "بتوجيه ودعم ومتابعة أمير المنطقة الذي يؤكد دومًا على بذل كافة الجهود لتوفير فرص متكافئة لجميع فئات الطلاب والطالبات دون استثناء لاستكمال مسيرتهم التعليمية والإسهام في مسيرة التنمية في وطننا المعطاء، وبدعم مباشر من وزير التعليم الذي يولي الطالب أهمية كبرى ويجعله محور خطط الوزارة وعملياتها التطويرية.. يتم تعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصة مدرستي أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات، أو لظروف جوية في الأيام التي تليها من خلال الدروس الفردية والجماعية أو المهمات الأدائية.



أضاف: تم التأكيد على ذلك كموجّه أساس ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية لكافة مكاتب التعليم والأقسام المنضوية تحت مظلة إدارة تعليم محايل عسير ضمن خطة متكاملة لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي؛ لضمان استمرارية الرحلة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه كافة قطاعات التعليم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 09:44 PM

"آل شريم": أمير عسير ووزير التعليم وجَّها بتعويض الطلاب عن حصصهم المفقودة تجاوبًا وتعقيبًا على انقطاع الكهرباء وحرمان خمسة منهم في قرى محايل





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أكد مدير تعليم محايل عسير توجيه أمير المنطقة ووزير التعليم بتعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصّة مدرستي، أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات أو لظروف جوية، في الأيام التي تليها.



جاء ذلك في تعقيب لتعليم محايل عسير على الخبر المنشور في "سبق" بعنوان: (انقطاع الكهرباء يحرم طلاب 5 قرى بمحايل من الدراسة).



وقال لـ"سبق" منصور بن عبدالله آل شريم مدير تعليم محايل عسير: "بتوجيه ودعم ومتابعة أمير المنطقة الذي يؤكد دومًا على بذل كافة الجهود لتوفير فرص متكافئة لجميع فئات الطلاب والطالبات دون استثناء لاستكمال مسيرتهم التعليمية والإسهام في مسيرة التنمية في وطننا المعطاء، وبدعم مباشر من وزير التعليم الذي يولي الطالب أهمية كبرى ويجعله محور خطط الوزارة وعملياتها التطويرية.. يتم تعويض الطالب عن أي حصة دراسية فُقدت، سواء كانت لأسباب تقنية في منصة مدرستي أو لعطل في شبكات الكهرباء والاتصالات، أو لظروف جوية في الأيام التي تليها من خلال الدروس الفردية والجماعية أو المهمات الأدائية.



أضاف: تم التأكيد على ذلك كموجّه أساس ضمن مؤشرات الأداء التشغيلية لكافة مكاتب التعليم والأقسام المنضوية تحت مظلة إدارة تعليم محايل عسير ضمن خطة متكاملة لقياس ومعالجة الفاقد التعليمي؛ لضمان استمرارية الرحلة التعليمية لجميع الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية في ظل الدعم غير المحدود الذي تلقاه كافة قطاعات التعليم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها.