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"التخصصات الصحية" تعتمد مجمع الملك فيصل بالطائف لتنفيذ برنامجين طبيين

لتوافر المعايير المطلوبة التي تُمَكّنه من تنفيذ مختلف البرامج التدريبية

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "مجمع الملك فيصل بالطائف"، منشأة صحية لتنفيذ برنامجين تدريبين "فني مساعد رعاية المرضى"، وبرنامج "مساعد طبيب أسنان".

وجاء الاعتماد لتوفر المعايير المطلوبة في المجمع التي تمكنه من تنفيذ مختلف البرامج التدريبية، كما يأتي تتويجًا للجهود المتميزة للمجمع، وتقدمه المستمر في كل المجالات المنوطة به.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن عدد المقاعد المتاحة 100 مقعد؛ موضحًا أن تخصص "فني مساعد رعاية المرضى"، يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات إلى العمل في المستشفيات والمراكز الطبية وإعدادهم لمساعدة أخصائيي التمريض من خلال امتلاك المهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين. أما برنامج "مساعد طبيب الأسنان"؛ فهو يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع سيستقبل المقبولين والمقبولات من قِبَل هيئة التخصصات الصحية؛ لتدريبهم وصقل مهاراتهم في التخصصات المختلفة، خصوصًا أن المجمع يضم كوادر بشرية مؤهلة لديها القدرة على التدريب على المهارات المختلفة، إضافة إلى توفر كل الأقسام التخصصية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب، وأقسام التنويم؛ مما سيسهم في صقل المهارات والتدريب المكثف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التخصصات الصحية" تعتمد مجمع الملك فيصل بالطائف لتنفيذ برنامجين طبيين
سبق

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "مجمع الملك فيصل بالطائف"، منشأة صحية لتنفيذ برنامجين تدريبين "فني مساعد رعاية المرضى"، وبرنامج "مساعد طبيب أسنان".

وجاء الاعتماد لتوفر المعايير المطلوبة في المجمع التي تمكنه من تنفيذ مختلف البرامج التدريبية، كما يأتي تتويجًا للجهود المتميزة للمجمع، وتقدمه المستمر في كل المجالات المنوطة به.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن عدد المقاعد المتاحة 100 مقعد؛ موضحًا أن تخصص "فني مساعد رعاية المرضى"، يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات إلى العمل في المستشفيات والمراكز الطبية وإعدادهم لمساعدة أخصائيي التمريض من خلال امتلاك المهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين. أما برنامج "مساعد طبيب الأسنان"؛ فهو يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع سيستقبل المقبولين والمقبولات من قِبَل هيئة التخصصات الصحية؛ لتدريبهم وصقل مهاراتهم في التخصصات المختلفة، خصوصًا أن المجمع يضم كوادر بشرية مؤهلة لديها القدرة على التدريب على المهارات المختلفة، إضافة إلى توفر كل الأقسام التخصصية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب، وأقسام التنويم؛ مما سيسهم في صقل المهارات والتدريب المكثف.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
10:09 AM

"التخصصات الصحية" تعتمد مجمع الملك فيصل بالطائف لتنفيذ برنامجين طبيين

لتوافر المعايير المطلوبة التي تُمَكّنه من تنفيذ مختلف البرامج التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "مجمع الملك فيصل بالطائف"، منشأة صحية لتنفيذ برنامجين تدريبين "فني مساعد رعاية المرضى"، وبرنامج "مساعد طبيب أسنان".

وجاء الاعتماد لتوفر المعايير المطلوبة في المجمع التي تمكنه من تنفيذ مختلف البرامج التدريبية، كما يأتي تتويجًا للجهود المتميزة للمجمع، وتقدمه المستمر في كل المجالات المنوطة به.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان، إلى أن عدد المقاعد المتاحة 100 مقعد؛ موضحًا أن تخصص "فني مساعد رعاية المرضى"، يهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات إلى العمل في المستشفيات والمراكز الطبية وإعدادهم لمساعدة أخصائيي التمريض من خلال امتلاك المهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين. أما برنامج "مساعد طبيب الأسنان"؛ فهو يؤهل الخريجين للعمل كمساعدين مستقلين لأطباء الأسنان من خلال المساعدة في الجوانب السريرية والإدارية في عيادة طب الأسنان عن طريق تهيئة المتدربين لإدارة معلومات المرضى وإعداد الأدوات وتعقيمها والعناية بها، بالإضافة إلى المساعدة في إجراءات طب الأسنان.

تجدر الإشارة إلى أن المجمع سيستقبل المقبولين والمقبولات من قِبَل هيئة التخصصات الصحية؛ لتدريبهم وصقل مهاراتهم في التخصصات المختلفة، خصوصًا أن المجمع يضم كوادر بشرية مؤهلة لديها القدرة على التدريب على المهارات المختلفة، إضافة إلى توفر كل الأقسام التخصصية، وأقسام الطوارئ والعناية المركزة وعناية القلب، وأقسام التنويم؛ مما سيسهم في صقل المهارات والتدريب المكثف.

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