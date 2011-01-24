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2160 ساعة تطوعية لفريق جامعة الفيصل في ترميم منازل أسر محتاجة بالشرقية

نفذها 27 طالبًا وطالبة في بادرة استمرت لمدة أسبوع ولاقت إشادة كبيرة

اختتمت مؤخرًا المبادرة التطوعية التي استضافتها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية والتي نفذها 27 طالبًا وطالبة من جامعة الفيصل بالرياض.

وبلغت عدد الساعات التطوعية بالمبادرة التي استمرت لمدة أسبوع بواقع 2160 ساعة تطوعية، وتضمنت المشاركة في ترميم منزلين لأسرتين من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وزار المنزل خلال تنفيذ المبادرة مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية المهندس عبدالله المويهي الذي كرم المتطوعين بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

وأشاد المويهي بالجهد الذي بذله المتطوعون خلال المبادرة وظهر ذلك بوضوح عقب انتهاء أعمال ترميم المنزل، كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بتنفيذ المبادرة وأشاروا إلى أنها الأولى لهم بالمملكة في مجال ترميم أحد المنازل المشمولة بالخدمة.

وأضافوا أن المبادرة تأتي استمراراً لمشوارهم التطوعي الذي بدأوه بمبادرات مماثلة خارج المملكة بشكل سنوي وقدموا شكرهم لجمعية ترميم على توفير كافة المتطلبات لهم خلال تنفيذ هذه المبادرة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة " ترميم" المهندس حمد الخالدي أن المبادرة أطلقتها جامعة الفيصل ممثلة في لجنة المجتمع، مشيراً إلى أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل وهو ما انعكس على جودة الأعمال التي تمت، حيث بدأت المبادرة بتهيئة المنزل للبدء في الأعمال التطوعية والأعمال الفنية من الدهان والكهرباء والسيراميك وغيرها، كما تم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتسليم الفريق شهادات الساعات التطوعية.

جمعية ترميم الخيرية المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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2160 ساعة تطوعية لفريق جامعة الفيصل في ترميم منازل أسر محتاجة بالشرقية
سبق

اختتمت مؤخرًا المبادرة التطوعية التي استضافتها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية والتي نفذها 27 طالبًا وطالبة من جامعة الفيصل بالرياض.

وبلغت عدد الساعات التطوعية بالمبادرة التي استمرت لمدة أسبوع بواقع 2160 ساعة تطوعية، وتضمنت المشاركة في ترميم منزلين لأسرتين من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وزار المنزل خلال تنفيذ المبادرة مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية المهندس عبدالله المويهي الذي كرم المتطوعين بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

وأشاد المويهي بالجهد الذي بذله المتطوعون خلال المبادرة وظهر ذلك بوضوح عقب انتهاء أعمال ترميم المنزل، كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بتنفيذ المبادرة وأشاروا إلى أنها الأولى لهم بالمملكة في مجال ترميم أحد المنازل المشمولة بالخدمة.

وأضافوا أن المبادرة تأتي استمراراً لمشوارهم التطوعي الذي بدأوه بمبادرات مماثلة خارج المملكة بشكل سنوي وقدموا شكرهم لجمعية ترميم على توفير كافة المتطلبات لهم خلال تنفيذ هذه المبادرة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة " ترميم" المهندس حمد الخالدي أن المبادرة أطلقتها جامعة الفيصل ممثلة في لجنة المجتمع، مشيراً إلى أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل وهو ما انعكس على جودة الأعمال التي تمت، حيث بدأت المبادرة بتهيئة المنزل للبدء في الأعمال التطوعية والأعمال الفنية من الدهان والكهرباء والسيراميك وغيرها، كما تم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتسليم الفريق شهادات الساعات التطوعية.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:38 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:40 PM

2160 ساعة تطوعية لفريق جامعة الفيصل في ترميم منازل أسر محتاجة بالشرقية

نفذها 27 طالبًا وطالبة في بادرة استمرت لمدة أسبوع ولاقت إشادة كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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اختتمت مؤخرًا المبادرة التطوعية التي استضافتها جمعية ترميم الخيرية بالمنطقة الشرقية والتي نفذها 27 طالبًا وطالبة من جامعة الفيصل بالرياض.

وبلغت عدد الساعات التطوعية بالمبادرة التي استمرت لمدة أسبوع بواقع 2160 ساعة تطوعية، وتضمنت المشاركة في ترميم منزلين لأسرتين من الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.

وزار المنزل خلال تنفيذ المبادرة مدير عام فرع وزارة الإسكان بالشرقية المهندس عبدالله المويهي الذي كرم المتطوعين بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس حمد بن ثواب الخالدي.

وأشاد المويهي بالجهد الذي بذله المتطوعون خلال المبادرة وظهر ذلك بوضوح عقب انتهاء أعمال ترميم المنزل، كما أعرب المتطوعون عن سعادتهم بتنفيذ المبادرة وأشاروا إلى أنها الأولى لهم بالمملكة في مجال ترميم أحد المنازل المشمولة بالخدمة.

وأضافوا أن المبادرة تأتي استمراراً لمشوارهم التطوعي الذي بدأوه بمبادرات مماثلة خارج المملكة بشكل سنوي وقدموا شكرهم لجمعية ترميم على توفير كافة المتطلبات لهم خلال تنفيذ هذه المبادرة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة " ترميم" المهندس حمد الخالدي أن المبادرة أطلقتها جامعة الفيصل ممثلة في لجنة المجتمع، مشيراً إلى أن الفريق التطوعي لديه خبرات سابقة في ترميم المنازل وهو ما انعكس على جودة الأعمال التي تمت، حيث بدأت المبادرة بتهيئة المنزل للبدء في الأعمال التطوعية والأعمال الفنية من الدهان والكهرباء والسيراميك وغيرها، كما تم في نهاية مبادرة التطوع الاحتفال بإتمام الفرصة التطوعية وتسليم الفريق شهادات الساعات التطوعية.

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