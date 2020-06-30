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باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304

سجلت باكستان اليوم 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304 حالات وفاة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 2846 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 209337 حالة.
وأضاف أن 98503 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2689 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت باكستان اليوم 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304 حالات وفاة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 2846 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 209337 حالة.
وأضاف أن 98503 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2689 حالة في وضع حرج.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
06:56 PM

باكستان: تسجيل 118 حالة وفاة و2846 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت باكستان اليوم 118 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 4304 حالات وفاة.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 2846 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 209337 حالة.
وأضاف أن 98503 حالات من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2689 حالة في وضع حرج.

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