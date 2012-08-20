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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا
سبق

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
11:07 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا

إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

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