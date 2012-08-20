سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-19 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 11:07 PM

الولايات المتحدة تسجّل ‏‎157,694‎‏ إصابة جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة بكورونا إجمالي الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏ حالة والوفيات ‏‎623,244‎‏ شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ‏‎157,694‎‏ إصابة ‏جديدة و‏‎1054‎‏ وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى ‏‎37,259,886‎‏، فيما بلغ عدد ‏الوفيات ‏‎623,244‎‏.‏