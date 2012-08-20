سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.
الولايات المتحدة تسجّل 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات إلى 37,259,886 حالة والوفيات 623,244 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
الولايات المتحدة تسجّل 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة بكورونا
إجمالي الإصابات إلى 37,259,886 حالة والوفيات 623,244 شخصًا
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 157,694 إصابة جديدة و1054 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
وتفصيلاً ..وفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 37,259,886، فيما بلغ عدد الوفيات 623,244.