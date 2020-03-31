العتيبي" يقلد "الحكمي" رتبة مقدم"

قلّد مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء، عيد بن سعد العتيبي، اليوم، مدير شؤون الضباط بالمنطقة، المقدم منصور بن طامي الحكمي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة مقدم.

وأكد "الحكمي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين، ثم المليك والوطن.