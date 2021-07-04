"الصحة": تسجيل 1173 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 1173 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-07-04
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
03:38 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
08:53 AM
"الصحة": تسجيل 1173 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 4 يوليو 2021، تسجيل 1173 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 492785 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 472939 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7876 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11970 والحالات الحرجة 1348 حالة.