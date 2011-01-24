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لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب

608 حالات جديدة بالفيروس في الأردن و245 في الجزائر

سجَّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 465769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8128، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 441693.

كما سجّلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105369 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.

لبنان المغرب الأردن الجزائر فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب
سبق

سجَّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 465769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8128، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 441693.

كما سجّلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105369 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
09:32 PM
اخر تعديل
24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
02:55 AM

لبنان تسجِّل 4176 إصابة بـ"كورونا".. و925 في المغرب

608 حالات جديدة بالفيروس في الأردن و245 في الجزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت لبنان 4176 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و52 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات فيها بلغ 276587 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 2280 حالة.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 925 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 465769.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 8128، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 441693.

كما سجّلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250 حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 105369 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان، اليوم، إلى أنها سجلت 5 حالات وفاة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 2861 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 203 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 71755 حالةً.

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