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فريق سقيا التطوعي يشارك بـ150 شابًّا وفتاة في مبادرة تنظيف مشعر عرفات

تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب

في بادرة تطوعية شارك أكثر من 150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي في تنفيذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

‏وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بـ"تويتر" أنه بمشاركة أكثر من150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي تُنفَّذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن المبادرة تهدف إلى مشاركة المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب.

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فريق سقيا التطوعي يشارك بـ150 شابًّا وفتاة في مبادرة تنظيف مشعر عرفات
سبق

في بادرة تطوعية شارك أكثر من 150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي في تنفيذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

‏وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بـ"تويتر" أنه بمشاركة أكثر من150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي تُنفَّذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن المبادرة تهدف إلى مشاركة المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
12:44 AM

فريق سقيا التطوعي يشارك بـ150 شابًّا وفتاة في مبادرة تنظيف مشعر عرفات

تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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4,514

في بادرة تطوعية شارك أكثر من 150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي في تنفيذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

‏وأوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الرسمي بـ"تويتر" أنه بمشاركة أكثر من150 شابًّا وفتاة من فريق سقيا العطاء التطوعي تُنفَّذ مبادرة لتنظيف مشعر عرفات، وذلك تحت إشراف أمانة العاصمة المقدسة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن المبادرة تهدف إلى مشاركة المتطوعين في الأعمال والخدمات البلدية تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 بإثراء الأعمال التطوعية لدى الشباب.

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