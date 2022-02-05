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"الأهلي" المصري يعبر "مونتيري" ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي

نجح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيده بعدما تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد هاني في مطلع شوط المباراة الثاني.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة.

وثأر بتلك النتيجة، الأهلي من هزيمتين سابقتين له أمام الفريق المكسيكي ذاته في نسخ سابقة من المسابقة.

الأهلي المصري كأس العالم كأس العالم للأندية الأهلي مصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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"الأهلي" المصري يعبر "مونتيري" ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية
سبق

نجح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيده بعدما تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد هاني في مطلع شوط المباراة الثاني.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة.

وثأر بتلك النتيجة، الأهلي من هزيمتين سابقتين له أمام الفريق المكسيكي ذاته في نسخ سابقة من المسابقة.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
09:44 PM

"الأهلي" المصري يعبر "مونتيري" ويصعد لنصف نهائي كأس العالم للأندية

تأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي

A A A
محمد السيّد - الرياض
1
1,979

نجح فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم في تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى رصيده بعدما تأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وتغلب الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف سجله اللاعب محمد هاني في مطلع شوط المباراة الثاني.

وتأهل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة.

وثأر بتلك النتيجة، الأهلي من هزيمتين سابقتين له أمام الفريق المكسيكي ذاته في نسخ سابقة من المسابقة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,250
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