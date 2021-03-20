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الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تأجيل إطلاق القمر السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقرراً اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

‎ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات» بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، الذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

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الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"
سبق

أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تأجيل إطلاق القمر السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقرراً اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

‎ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات» بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، الذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
10:21 AM

الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق تأجيل إطلاق القمر السعودي 17 "شاهين سات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تأجيل إطلاق القمر السعودي17 "شاهين سات" على متن الصاروخ الروسي Soyouz2 الذي كان مقرراً اليوم، وسيتم الإعلان عن موعد الإطلاق الجديد في وقت لاحق.

‎ويُعد القمر الاصطناعي السعودي «شاهين سات» جيلاً جديداً من الأقمار الاصطناعية ذات الأحجام الصغيرة، ويتضمن حمولة تلسكوب ذي دقة فائقة للتصوير.

وتتمثل مهمة القمر بالتصوير الأرضي بدقة فائقة وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

ويتميز «شاهين سات» الذي تمّ تطويره وتصنيعه خلال فترة زمنية قصيرة، بدقة تصوير تصل إلى 0.9 متر، ووزن لا يتجاوز 75 كيلو، وأبعاد تصل إلى 56 × 56 × 97 سم.

وأسهم إطلاق الأقمار الاصطناعية السعودية في بناء قواعد بحثية وبنى تحتية متقدمة في مجال الاستشعار والاتصالات الفضائية والأبحاث العلمية، لخدمة عدد من القطاعات في المملكة.

وعملت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على تطوير وتصنيع القمر الاصطناعي «شاهين سات» بمشاركة شركة LINA Space الأمريكية، الذي يقدم صوراً ذات دقة عالية للأرض من المدارات المنخفضة بوساطة حمولتَي التلسكوب ذي الدقة الفائقة للتصوير، ونظام التعريف التلقائي لتتبع السفن البحرية.

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