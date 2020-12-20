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ضربة للسياحة.. بعد إقرار الذبح الحلال بلجيكا تمنعه

لم تهتم بالاعتراضات الدينية

أقرت محكمة العدل الأوروبية المنع البلجيكي على طريقة الذبح الإسلامي للحيوانات والتي تعتمد على ذبح الحيوان بالسكين وبدون صعق مما يعني رفض مطالب الجمعيات الإسلامية.

وكشفت وسائل الإعلام أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي وافقت على قرارإحدى أقاليم بلجيكا بشأن استخدام الصعق الكهربي للماشية على أساس حقوق الحيوان.

ورحبت حكومة بلجيكا بالقرار وقال بين ويتس الوزير القومي للرفق بالحيوان "إننا اليوم نكتب التاريخ، وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان "غايا" إنه يوم عظيم وتتويج لنضال 25 عامًا.

جاء القرار مفاجئًا حيث إنه خالف توصية صدرت في سبتمبر الماضي تدعو إلى إلغاء قانون الصعق الكهربي وصدرت من المساعد العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي قال إن تطبيق قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان هو أمر مسموح إذا لم يكن فيه تعدٍ على الشعيرة الدينية "الأساسية".

وينص القانون في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى القانون البريطاني على أن يتم صعق الحيوانات قبل قتلها ما لم يكن اللحم معداً للمسلمين على أن يتم ذلك فقط في مسالخ مصادق عليها.

ويذكر أن الطعام الحلال في بلجيكيا وأوروبا يعد أهم عوامل جدب السياحة من كافة أنحاء العالم وخاصة الإسلامية والعربية التي تتخطى 15 ‎%‎ من أعداد السياح في أوروبا.

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ضربة للسياحة.. بعد إقرار الذبح الحلال بلجيكا تمنعه
سبق

أقرت محكمة العدل الأوروبية المنع البلجيكي على طريقة الذبح الإسلامي للحيوانات والتي تعتمد على ذبح الحيوان بالسكين وبدون صعق مما يعني رفض مطالب الجمعيات الإسلامية.

وكشفت وسائل الإعلام أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي وافقت على قرارإحدى أقاليم بلجيكا بشأن استخدام الصعق الكهربي للماشية على أساس حقوق الحيوان.

ورحبت حكومة بلجيكا بالقرار وقال بين ويتس الوزير القومي للرفق بالحيوان "إننا اليوم نكتب التاريخ، وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان "غايا" إنه يوم عظيم وتتويج لنضال 25 عامًا.

جاء القرار مفاجئًا حيث إنه خالف توصية صدرت في سبتمبر الماضي تدعو إلى إلغاء قانون الصعق الكهربي وصدرت من المساعد العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي قال إن تطبيق قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان هو أمر مسموح إذا لم يكن فيه تعدٍ على الشعيرة الدينية "الأساسية".

وينص القانون في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى القانون البريطاني على أن يتم صعق الحيوانات قبل قتلها ما لم يكن اللحم معداً للمسلمين على أن يتم ذلك فقط في مسالخ مصادق عليها.

ويذكر أن الطعام الحلال في بلجيكيا وأوروبا يعد أهم عوامل جدب السياحة من كافة أنحاء العالم وخاصة الإسلامية والعربية التي تتخطى 15 ‎%‎ من أعداد السياح في أوروبا.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
02:30 PM

ضربة للسياحة.. بعد إقرار الذبح الحلال بلجيكا تمنعه

لم تهتم بالاعتراضات الدينية

A A A
خالد خليل - الرياض
2
1,348

أقرت محكمة العدل الأوروبية المنع البلجيكي على طريقة الذبح الإسلامي للحيوانات والتي تعتمد على ذبح الحيوان بالسكين وبدون صعق مما يعني رفض مطالب الجمعيات الإسلامية.

وكشفت وسائل الإعلام أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي وافقت على قرارإحدى أقاليم بلجيكا بشأن استخدام الصعق الكهربي للماشية على أساس حقوق الحيوان.

ورحبت حكومة بلجيكا بالقرار وقال بين ويتس الوزير القومي للرفق بالحيوان "إننا اليوم نكتب التاريخ، وقالت الجماعة المدافعة عن حقوق الحيوان "غايا" إنه يوم عظيم وتتويج لنضال 25 عامًا.

جاء القرار مفاجئًا حيث إنه خالف توصية صدرت في سبتمبر الماضي تدعو إلى إلغاء قانون الصعق الكهربي وصدرت من المساعد العام لمحكمة العدل الأوروبية الذي قال إن تطبيق قواعد أشد صرامة فيما يتعلق بالرفق بالحيوان هو أمر مسموح إذا لم يكن فيه تعدٍ على الشعيرة الدينية "الأساسية".

وينص القانون في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى القانون البريطاني على أن يتم صعق الحيوانات قبل قتلها ما لم يكن اللحم معداً للمسلمين على أن يتم ذلك فقط في مسالخ مصادق عليها.

ويذكر أن الطعام الحلال في بلجيكيا وأوروبا يعد أهم عوامل جدب السياحة من كافة أنحاء العالم وخاصة الإسلامية والعربية التي تتخطى 15 ‎%‎ من أعداد السياح في أوروبا.

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