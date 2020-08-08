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بسبب عدم تقيد الجماهير بالاحترازات .. تعليق الدوري البيروفي

قررت حكومة بيرو، السبت، تعليق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب عدم التزام الجماهير بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجمع العشرات من المشجعين في أرجاء الملعب الوطني في ليما خلال المباراة التي جمعت بين يونيفرسيتاريو واكاديميا ديبورتيفا كانتولاو والتي انتهت بالتعادل السلبي مما دفع السلطات لإعلان تعليق المسابقة.

ولم تلتزم جماهير يونيفرسيتاريو بقواعد التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية وخرجت بأعداد كبيرة إلى الشوارع وهي تحمل أعلام النادي كما استخدمت الألعاب النارية للترحيب بالفريق لدى وصوله الملعب.

وتدخلت الشرطة لتفريق المشجعين وألقت القبض على ثمانية منهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بسبب عدم تقيد الجماهير بالاحترازات .. تعليق الدوري البيروفي
سبق

قررت حكومة بيرو، السبت، تعليق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب عدم التزام الجماهير بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجمع العشرات من المشجعين في أرجاء الملعب الوطني في ليما خلال المباراة التي جمعت بين يونيفرسيتاريو واكاديميا ديبورتيفا كانتولاو والتي انتهت بالتعادل السلبي مما دفع السلطات لإعلان تعليق المسابقة.

ولم تلتزم جماهير يونيفرسيتاريو بقواعد التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية وخرجت بأعداد كبيرة إلى الشوارع وهي تحمل أعلام النادي كما استخدمت الألعاب النارية للترحيب بالفريق لدى وصوله الملعب.

وتدخلت الشرطة لتفريق المشجعين وألقت القبض على ثمانية منهم.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
10:34 PM

بسبب عدم تقيد الجماهير بالاحترازات .. تعليق الدوري البيروفي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت حكومة بيرو، السبت، تعليق دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بسبب عدم التزام الجماهير بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتجمع العشرات من المشجعين في أرجاء الملعب الوطني في ليما خلال المباراة التي جمعت بين يونيفرسيتاريو واكاديميا ديبورتيفا كانتولاو والتي انتهت بالتعادل السلبي مما دفع السلطات لإعلان تعليق المسابقة.

ولم تلتزم جماهير يونيفرسيتاريو بقواعد التباعد الاجتماعي والبروتوكولات الصحية وخرجت بأعداد كبيرة إلى الشوارع وهي تحمل أعلام النادي كما استخدمت الألعاب النارية للترحيب بالفريق لدى وصوله الملعب.

وتدخلت الشرطة لتفريق المشجعين وألقت القبض على ثمانية منهم.

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