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"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

حصل الطالب البراء بن علي أحمد جعفري، من المعهد العلمي بصبيا بمكتب تعليم صبيا، على المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره في فئة "الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء"؛ وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن أسماء الفائزين من الطلبة والطالبات في هذه المسابقة لسنة ١٤٤٢- ٢٠٢١م.

وهنّأ مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطالب الفائز لتحقيقه هذا المنجز، وقدم شكره لأسرته، ولمكتب تعليم صبيا بنين، ولمدرسة الطالب؛ على دعمهم وتشجيعهم للوصول إلى هذا المستوى من المسابقة، التي تأتي امتدادًا لاهتمام الدولة -أيدها الله- بالقرآن الكريم، وتكريم وتقدير حَفَظته ماديًّا ومعنويًّا؛ مثمنًا الجهود التي بذلتها لجان تحكيم المسابقة في الإدارة.

وأكد الدكتور "الخرمي"، أهمية المسابقة في تربية النشء وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطلبة وتحسين أدائهم في مهارة القراءة، وأن مثل هذه المسابقات فرصةٌ عظيمة للطلبة للانطلاق منها نحو المشاركة في المسابقات العربية والدولية وتمثيل الوطن التمثيل المشرف.

يُذكر أن المسابقة استهدفت جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج، وتهدف إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم في ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس البناء.

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"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم
سبق

حصل الطالب البراء بن علي أحمد جعفري، من المعهد العلمي بصبيا بمكتب تعليم صبيا، على المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره في فئة "الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء"؛ وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن أسماء الفائزين من الطلبة والطالبات في هذه المسابقة لسنة ١٤٤٢- ٢٠٢١م.

وهنّأ مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطالب الفائز لتحقيقه هذا المنجز، وقدم شكره لأسرته، ولمكتب تعليم صبيا بنين، ولمدرسة الطالب؛ على دعمهم وتشجيعهم للوصول إلى هذا المستوى من المسابقة، التي تأتي امتدادًا لاهتمام الدولة -أيدها الله- بالقرآن الكريم، وتكريم وتقدير حَفَظته ماديًّا ومعنويًّا؛ مثمنًا الجهود التي بذلتها لجان تحكيم المسابقة في الإدارة.

وأكد الدكتور "الخرمي"، أهمية المسابقة في تربية النشء وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطلبة وتحسين أدائهم في مهارة القراءة، وأن مثل هذه المسابقات فرصةٌ عظيمة للطلبة للانطلاق منها نحو المشاركة في المسابقات العربية والدولية وتمثيل الوطن التمثيل المشرف.

يُذكر أن المسابقة استهدفت جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج، وتهدف إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم في ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس البناء.

30 أكتوبر 2021 - 24 ربيع الأول 1443
07:25 PM

"جعفري" يحصد المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم

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فهد كاملي - الرياض
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3,195

حصل الطالب البراء بن علي أحمد جعفري، من المعهد العلمي بصبيا بمكتب تعليم صبيا، على المركز الثاني في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره في فئة "الفرع الرابع حفظ خمسة أجزاء"؛ وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم عن أسماء الفائزين من الطلبة والطالبات في هذه المسابقة لسنة ١٤٤٢- ٢٠٢١م.

وهنّأ مدير تعليم صبيا، الدكتور حسن بن محسن خرمي، الطالب الفائز لتحقيقه هذا المنجز، وقدم شكره لأسرته، ولمكتب تعليم صبيا بنين، ولمدرسة الطالب؛ على دعمهم وتشجيعهم للوصول إلى هذا المستوى من المسابقة، التي تأتي امتدادًا لاهتمام الدولة -أيدها الله- بالقرآن الكريم، وتكريم وتقدير حَفَظته ماديًّا ومعنويًّا؛ مثمنًا الجهود التي بذلتها لجان تحكيم المسابقة في الإدارة.

وأكد الدكتور "الخرمي"، أهمية المسابقة في تربية النشء وزيادة الحصيلة اللغوية لدى الطلبة وتحسين أدائهم في مهارة القراءة، وأن مثل هذه المسابقات فرصةٌ عظيمة للطلبة للانطلاق منها نحو المشاركة في المسابقات العربية والدولية وتمثيل الوطن التمثيل المشرف.

يُذكر أن المسابقة استهدفت جميع الطلاب والطالبات في التعليم العام والأهلي والعالمي والأجنبي والمدارس السعودية في الخارج، وتهدف إلى تحقيق أهداف وزارة التعليم في ربط الأبناء من الطلاب والطالبات بكتاب الله، وتعزيز روح الاعتدال ومفاهيم الوسطية في الفكر والسلوك، وإذكاء روح التنافس البناء.

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