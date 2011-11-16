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لجأ للسحر الأسود لاستعادة زوجته.. فوقعت الكارثة

اختار مهندس روسي اللجوء إلى "السحر الأسود"، بعد أن تركته زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد انفصل الروسي أنطون شابانوف (33 عامًا) عن زوجته ليوبوف (29 عامًا)، بعد أقل من عام على زواجهما.

لكن الشاب لم يقوَ على فراق زوجته، فلجأ إلى السحر الأسود؛ بهدف إنقاذ زواجه.

وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن المهندس "شابانوف" تواصل مع أحد المشعوذين المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف؛ بهدف إقامة بعض الطقوس، التي تتضمّن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة أستراخان.

وأثناء أدائهما الطقوس، سخر المحتال "إيفانوف" من المهندس وأهان زوجته، مما جعلهما يتشاجران، وبعدها حمل المحتال فأسًا ووجّه ضربات متعددة على رأس ورقبة المهندس، مما أدى إلى مقتله، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقام المحتال بتغطية جثة الضحية وهرب من مكان الحادث، وفي وقت لاحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال المحتال، الذي اعترف بقتل المهندس الضحية.

وقضت محكمة بسجن المحتال لمدة 9 سنوات ونصف، كما حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.

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لجأ للسحر الأسود لاستعادة زوجته.. فوقعت الكارثة
سبق

اختار مهندس روسي اللجوء إلى "السحر الأسود"، بعد أن تركته زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد انفصل الروسي أنطون شابانوف (33 عامًا) عن زوجته ليوبوف (29 عامًا)، بعد أقل من عام على زواجهما.

لكن الشاب لم يقوَ على فراق زوجته، فلجأ إلى السحر الأسود؛ بهدف إنقاذ زواجه.

وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن المهندس "شابانوف" تواصل مع أحد المشعوذين المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف؛ بهدف إقامة بعض الطقوس، التي تتضمّن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة أستراخان.

وأثناء أدائهما الطقوس، سخر المحتال "إيفانوف" من المهندس وأهان زوجته، مما جعلهما يتشاجران، وبعدها حمل المحتال فأسًا ووجّه ضربات متعددة على رأس ورقبة المهندس، مما أدى إلى مقتله، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقام المحتال بتغطية جثة الضحية وهرب من مكان الحادث، وفي وقت لاحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال المحتال، الذي اعترف بقتل المهندس الضحية.

وقضت محكمة بسجن المحتال لمدة 9 سنوات ونصف، كما حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
06:02 PM

لجأ للسحر الأسود لاستعادة زوجته.. فوقعت الكارثة

A A A
أيمن حسن - الرياض
8
12,054

اختار مهندس روسي اللجوء إلى "السحر الأسود"، بعد أن تركته زوجته، إلا أن كارثة لم تكن في الحسبان وقعت.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد انفصل الروسي أنطون شابانوف (33 عامًا) عن زوجته ليوبوف (29 عامًا)، بعد أقل من عام على زواجهما.

لكن الشاب لم يقوَ على فراق زوجته، فلجأ إلى السحر الأسود؛ بهدف إنقاذ زواجه.

وحسب ما ذكرت لجنة التحقيق الروسية، فإن المهندس "شابانوف" تواصل مع أحد المشعوذين المحتالين، الذي يدعى نيكولاي إيفانوف؛ بهدف إقامة بعض الطقوس، التي تتضمّن دفن ممتلكات الزوجين في غابة بالقرب من مدينة أستراخان.

وأثناء أدائهما الطقوس، سخر المحتال "إيفانوف" من المهندس وأهان زوجته، مما جعلهما يتشاجران، وبعدها حمل المحتال فأسًا ووجّه ضربات متعددة على رأس ورقبة المهندس، مما أدى إلى مقتله، حسب "سكاي نيوز عربية".

وقام المحتال بتغطية جثة الضحية وهرب من مكان الحادث، وفي وقت لاحق، نجحت الشرطة الروسية في اعتقال المحتال، الذي اعترف بقتل المهندس الضحية.

وقضت محكمة بسجن المحتال لمدة 9 سنوات ونصف، كما حكمت عليه بدفع نحو 27 ألف دولار كتعويض.

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