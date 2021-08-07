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شاهد بالفيديو.. الدلافين الدوارة تزين مياه مشروع البحر الأحمر

تتميز بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر

يمتاز مشروع البحر الأحمر بتواجد العديد من الكائنات البحرية النادرة فيه، ومن بين هذه الكائنات الدلافين الدوارة التي تنتشر بكثرة في المشروع.

وتعرف الدلافين الدوارة بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر؛ حيث بإمكانها أن تقوم بـ7 دورات في المرة الواحدة، وقد تصل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الماء.

ويُعد مشروع البحر الأحمر مشروعَ السياحة المتجددة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلّابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويقابل رؤية شركة البحر الأحمر للتطوير المرتكزة على تقديم تجارب سياحية لا تُنسى، التزامٌ راسخ يتمثل في إتاحة الوصول إلى أهم المعالم الثقافية التي تزخر بها المملكة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تنميتها، ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد بالفيديو.. الدلافين الدوارة تزين مياه مشروع البحر الأحمر
سبق

يمتاز مشروع البحر الأحمر بتواجد العديد من الكائنات البحرية النادرة فيه، ومن بين هذه الكائنات الدلافين الدوارة التي تنتشر بكثرة في المشروع.

وتعرف الدلافين الدوارة بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر؛ حيث بإمكانها أن تقوم بـ7 دورات في المرة الواحدة، وقد تصل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الماء.

ويُعد مشروع البحر الأحمر مشروعَ السياحة المتجددة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلّابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويقابل رؤية شركة البحر الأحمر للتطوير المرتكزة على تقديم تجارب سياحية لا تُنسى، التزامٌ راسخ يتمثل في إتاحة الوصول إلى أهم المعالم الثقافية التي تزخر بها المملكة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تنميتها، ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.

07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
01:39 PM

شاهد بالفيديو.. الدلافين الدوارة تزين مياه مشروع البحر الأحمر

تتميز بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
1,820

يمتاز مشروع البحر الأحمر بتواجد العديد من الكائنات البحرية النادرة فيه، ومن بين هذه الكائنات الدلافين الدوارة التي تنتشر بكثرة في المشروع.

وتعرف الدلافين الدوارة بقدرتها الفائقة على الدوران فوق سطح البحر؛ حيث بإمكانها أن تقوم بـ7 دورات في المرة الواحدة، وقد تصل إلى ارتفاع 3 أمتار فوق سطح الماء.

ويُعد مشروع البحر الأحمر مشروعَ السياحة المتجددة الأكثر طموحًا في العالم؛ حيث يضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلّابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب الحصرية والفريدة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويقابل رؤية شركة البحر الأحمر للتطوير المرتكزة على تقديم تجارب سياحية لا تُنسى، التزامٌ راسخ يتمثل في إتاحة الوصول إلى أهم المعالم الثقافية التي تزخر بها المملكة، وحماية البيئة والمحافظة عليها، والعمل على تنميتها، ووضع معايير جديدة للتنمية المستدامة.

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