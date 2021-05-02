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متى يُشفى مريض "كورونا"؟ وماذا عن المحصنين من جرعة أو جرعتين؟.. "الشهري" يجيب

"متى يُشفى مريض كورونا، من كان لديه أعراض ومن لم يشعر بأعراض؟ وماذا عن المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين؟".. أسئلة تدور في أذهان الكثير من الناس، تطرحها "سبق" على الدكتور سعود الشهري، والذي أكد أن أخذ اللقاح أمر مهم للوصول إلى الحماية من الفيروس، بإذن الله.

وتفصيلاً؛ أجاب "الشهري" قائلاً: "بالنسبة لسؤال متى يُشفى مريض كورونا أو كم يحتاج مدة ليحصل على الشفاء؟ إما 14 يومًا أو 10 أيام؛ فإذا كان المريض ما عنده أعراض، بمعنى أنه عرف عنده كورونا بعمل مسحة بالمصادفة، أو أنه مخالط؛ فالحالتان هاتان يحتاجان إلى 14 يومًا من الحجر، وهي مدة الشفاء".

وأضاف: "أما إذا عرف المريض أنه عنده كورونا من خلال الأعراض سواء حرارة أو سعال وغيرها، وعمل مسحة، وتبين أنه مصاب؛ فهنا في هذه الحالة يحتاج إلى 10 أيام، وهي مدة الشفاء والحجر؛ باستثناء الحالات التي في العناية المركزة، فهؤلاء لهم شأن آخر".

وتابع الدكتور سعود الشهري في تصريحه لـ"سبق": "بالنسبة للجرعة أو الجرعتين؛ فالشخص الذي حصل على جرعة واحدة يحصل على حماية لا تقل عن 70 %، وإذا أخذ الجرعة الثانية يحصل على حماية تفوق 90 %، وتقترب من 100 %، وهذا ضد أن يصاب مرة أخرى، ويحصل -بإذن الله- على حماية 100 % من المضاعفات الخطيرة والتنويم في المستشفيات".

وحول هل ينطبق على المحصنين مثل ما ينطبق على غير المحصنين من حجر ونحوه؛ قال "الشهري": "المريض عندما يأخذ جرعتين بعد ذلك بأسبوعين يصبح محميًا - بإذن الله -، حتى لو خالط حالة إيجابية؛ لذلك اللقاح مهم جدًا، وهو طوق النجاة بعد الله، سبحانه وتعالى".

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متى يُشفى مريض "كورونا"؟ وماذا عن المحصنين من جرعة أو جرعتين؟.. "الشهري" يجيب
سبق

"متى يُشفى مريض كورونا، من كان لديه أعراض ومن لم يشعر بأعراض؟ وماذا عن المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين؟".. أسئلة تدور في أذهان الكثير من الناس، تطرحها "سبق" على الدكتور سعود الشهري، والذي أكد أن أخذ اللقاح أمر مهم للوصول إلى الحماية من الفيروس، بإذن الله.

وتفصيلاً؛ أجاب "الشهري" قائلاً: "بالنسبة لسؤال متى يُشفى مريض كورونا أو كم يحتاج مدة ليحصل على الشفاء؟ إما 14 يومًا أو 10 أيام؛ فإذا كان المريض ما عنده أعراض، بمعنى أنه عرف عنده كورونا بعمل مسحة بالمصادفة، أو أنه مخالط؛ فالحالتان هاتان يحتاجان إلى 14 يومًا من الحجر، وهي مدة الشفاء".

وأضاف: "أما إذا عرف المريض أنه عنده كورونا من خلال الأعراض سواء حرارة أو سعال وغيرها، وعمل مسحة، وتبين أنه مصاب؛ فهنا في هذه الحالة يحتاج إلى 10 أيام، وهي مدة الشفاء والحجر؛ باستثناء الحالات التي في العناية المركزة، فهؤلاء لهم شأن آخر".

وتابع الدكتور سعود الشهري في تصريحه لـ"سبق": "بالنسبة للجرعة أو الجرعتين؛ فالشخص الذي حصل على جرعة واحدة يحصل على حماية لا تقل عن 70 %، وإذا أخذ الجرعة الثانية يحصل على حماية تفوق 90 %، وتقترب من 100 %، وهذا ضد أن يصاب مرة أخرى، ويحصل -بإذن الله- على حماية 100 % من المضاعفات الخطيرة والتنويم في المستشفيات".

وحول هل ينطبق على المحصنين مثل ما ينطبق على غير المحصنين من حجر ونحوه؛ قال "الشهري": "المريض عندما يأخذ جرعتين بعد ذلك بأسبوعين يصبح محميًا - بإذن الله -، حتى لو خالط حالة إيجابية؛ لذلك اللقاح مهم جدًا، وهو طوق النجاة بعد الله، سبحانه وتعالى".

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
01:57 AM

متى يُشفى مريض "كورونا"؟ وماذا عن المحصنين من جرعة أو جرعتين؟.. "الشهري" يجيب

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
10
25,402

"متى يُشفى مريض كورونا، من كان لديه أعراض ومن لم يشعر بأعراض؟ وماذا عن المحصنين ممن تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين؟".. أسئلة تدور في أذهان الكثير من الناس، تطرحها "سبق" على الدكتور سعود الشهري، والذي أكد أن أخذ اللقاح أمر مهم للوصول إلى الحماية من الفيروس، بإذن الله.

وتفصيلاً؛ أجاب "الشهري" قائلاً: "بالنسبة لسؤال متى يُشفى مريض كورونا أو كم يحتاج مدة ليحصل على الشفاء؟ إما 14 يومًا أو 10 أيام؛ فإذا كان المريض ما عنده أعراض، بمعنى أنه عرف عنده كورونا بعمل مسحة بالمصادفة، أو أنه مخالط؛ فالحالتان هاتان يحتاجان إلى 14 يومًا من الحجر، وهي مدة الشفاء".

وأضاف: "أما إذا عرف المريض أنه عنده كورونا من خلال الأعراض سواء حرارة أو سعال وغيرها، وعمل مسحة، وتبين أنه مصاب؛ فهنا في هذه الحالة يحتاج إلى 10 أيام، وهي مدة الشفاء والحجر؛ باستثناء الحالات التي في العناية المركزة، فهؤلاء لهم شأن آخر".

وتابع الدكتور سعود الشهري في تصريحه لـ"سبق": "بالنسبة للجرعة أو الجرعتين؛ فالشخص الذي حصل على جرعة واحدة يحصل على حماية لا تقل عن 70 %، وإذا أخذ الجرعة الثانية يحصل على حماية تفوق 90 %، وتقترب من 100 %، وهذا ضد أن يصاب مرة أخرى، ويحصل -بإذن الله- على حماية 100 % من المضاعفات الخطيرة والتنويم في المستشفيات".

وحول هل ينطبق على المحصنين مثل ما ينطبق على غير المحصنين من حجر ونحوه؛ قال "الشهري": "المريض عندما يأخذ جرعتين بعد ذلك بأسبوعين يصبح محميًا - بإذن الله -، حتى لو خالط حالة إيجابية؛ لذلك اللقاح مهم جدًا، وهو طوق النجاة بعد الله، سبحانه وتعالى".

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