نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

الأرصاد: رياح نشطة على منطقة حائل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-25 نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442 11:40 AM

الأرصاد: رياح نشطة على منطقة حائل في حالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً





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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.