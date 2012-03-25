نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
الأرصاد: رياح نشطة على منطقة حائل
في حالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.حائل الأرصاد حالة الطقس
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الأرصاد: رياح نشطة على منطقة حائلوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-25
25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
11:40 AM
الأرصاد: رياح نشطة على منطقة حائل
في حالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح نشطة وأتربة مثارة، وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة حائل، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
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