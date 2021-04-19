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"مرور صامطة" يفعّل حملة للتعريف بالرخصة الرقمية

بالتعاون مع مستشفى المحافظة

فعّلت شعبة مرور محافظة صامطة، وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام حملة للتعريف بالرخصة الرقمية، والتي تم إطلاقها من قِبل إدارة المرور بالأمن العام.

وتم تدشين الحملة في مستشفى صامطة العام ونشر اللقطات التوعوية والتعريفية عبر شاشات التلفاز في ممرات المستشفى وصالات انتظار المراجعين بهدف التعريف المراجعين بالرخصة الرقمية، والتي أصبحت متوفرة حاليًا عبر تطبيق توكلنا.

وتهدف الحملة إلى تعريف مراجعي المستشفى من مواطنين ومقيمين بكيفية الدخول على الخدمة التي استبدلت حمل الأوراق والإثباتات الرسمية بجعلها محفوظة في موقع واحد.

ووجهت شعبة مرور محافظة صامطة شكرها لمستشفى صامطة العام على تعاونها لإيصال المعلومة لأكبر شريحة ممكنة، ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة وتفعيلها.

وتأتي الحملة من منطلق التعاون والشراكة بين مستشفى صامطة العام وشعبة مرور صامطة.

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"مرور صامطة" يفعّل حملة للتعريف بالرخصة الرقمية
سبق

فعّلت شعبة مرور محافظة صامطة، وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام حملة للتعريف بالرخصة الرقمية، والتي تم إطلاقها من قِبل إدارة المرور بالأمن العام.

وتم تدشين الحملة في مستشفى صامطة العام ونشر اللقطات التوعوية والتعريفية عبر شاشات التلفاز في ممرات المستشفى وصالات انتظار المراجعين بهدف التعريف المراجعين بالرخصة الرقمية، والتي أصبحت متوفرة حاليًا عبر تطبيق توكلنا.

وتهدف الحملة إلى تعريف مراجعي المستشفى من مواطنين ومقيمين بكيفية الدخول على الخدمة التي استبدلت حمل الأوراق والإثباتات الرسمية بجعلها محفوظة في موقع واحد.

ووجهت شعبة مرور محافظة صامطة شكرها لمستشفى صامطة العام على تعاونها لإيصال المعلومة لأكبر شريحة ممكنة، ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة وتفعيلها.

وتأتي الحملة من منطلق التعاون والشراكة بين مستشفى صامطة العام وشعبة مرور صامطة.

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442
01:29 AM

"مرور صامطة" يفعّل حملة للتعريف بالرخصة الرقمية

بالتعاون مع مستشفى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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فعّلت شعبة مرور محافظة صامطة، وبالتعاون مع مستشفى صامطة العام حملة للتعريف بالرخصة الرقمية، والتي تم إطلاقها من قِبل إدارة المرور بالأمن العام.

وتم تدشين الحملة في مستشفى صامطة العام ونشر اللقطات التوعوية والتعريفية عبر شاشات التلفاز في ممرات المستشفى وصالات انتظار المراجعين بهدف التعريف المراجعين بالرخصة الرقمية، والتي أصبحت متوفرة حاليًا عبر تطبيق توكلنا.

وتهدف الحملة إلى تعريف مراجعي المستشفى من مواطنين ومقيمين بكيفية الدخول على الخدمة التي استبدلت حمل الأوراق والإثباتات الرسمية بجعلها محفوظة في موقع واحد.

ووجهت شعبة مرور محافظة صامطة شكرها لمستشفى صامطة العام على تعاونها لإيصال المعلومة لأكبر شريحة ممكنة، ومن أجل الاستفادة من هذه الخدمة وتفعيلها.

وتأتي الحملة من منطلق التعاون والشراكة بين مستشفى صامطة العام وشعبة مرور صامطة.

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