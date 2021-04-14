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خلال ساعات.. "إحسان" تعلن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون

تعاني أسرهم تدنياً في مصدر الدخل وعدم قدرتهم على تأهيلهم وبحاجة إلى التدخل الطبي

كشفت منصة إحسان اليوم، عن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون عبر #منصة_إحسان، مبينة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن ذلك تمّ "بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم".

وكانت المنصة قد دعت أمس، للمساهمة في تأهيل (10) أطفال من متلازمة داون؛ تعاني أسرهم تدني مصدر الدخل وعدم قدرتهم على تأهيل أبنائهم؛ موضحة أنهم بحاجة إلى التدخل الطبي، وتأهيلهم وتوفير العلاج اللازم لهم؛ لينعموا بحياة صحية ومستقرة.

وقالت المنصة أيضاً، اليوم، أنه بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم، كنتم عوناً في تفريج كربة 15 أسرة محتاجة عبر #منصة_إحسان".

يُذكر أن منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) جاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنموية واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبنــــاء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهـدف تعزيـز دور المملكة العربيـة السـعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال ساعات.. "إحسان" تعلن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون
سبق

كشفت منصة إحسان اليوم، عن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون عبر #منصة_إحسان، مبينة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن ذلك تمّ "بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم".

وكانت المنصة قد دعت أمس، للمساهمة في تأهيل (10) أطفال من متلازمة داون؛ تعاني أسرهم تدني مصدر الدخل وعدم قدرتهم على تأهيل أبنائهم؛ موضحة أنهم بحاجة إلى التدخل الطبي، وتأهيلهم وتوفير العلاج اللازم لهم؛ لينعموا بحياة صحية ومستقرة.

وقالت المنصة أيضاً، اليوم، أنه بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم، كنتم عوناً في تفريج كربة 15 أسرة محتاجة عبر #منصة_إحسان".

يُذكر أن منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) جاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنموية واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبنــــاء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهـدف تعزيـز دور المملكة العربيـة السـعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
01:12 PM

خلال ساعات.. "إحسان" تعلن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون

تعاني أسرهم تدنياً في مصدر الدخل وعدم قدرتهم على تأهيلهم وبحاجة إلى التدخل الطبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت منصة إحسان اليوم، عن اكتمال مساهمة تأهيل 10 أطفال من متلازمة داون عبر #منصة_إحسان، مبينة في تغريدة على حسابها بتويتر، أن ذلك تمّ "بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم".

وكانت المنصة قد دعت أمس، للمساهمة في تأهيل (10) أطفال من متلازمة داون؛ تعاني أسرهم تدني مصدر الدخل وعدم قدرتهم على تأهيل أبنائهم؛ موضحة أنهم بحاجة إلى التدخل الطبي، وتأهيلهم وتوفير العلاج اللازم لهم؛ لينعموا بحياة صحية ومستقرة.

وقالت المنصة أيضاً، اليوم، أنه بفضلٍ من الله، ثم بفضل عطائكم ودعمكم، كنتم عوناً في تفريج كربة 15 أسرة محتاجة عبر #منصة_إحسان".

يُذكر أن منظومة إحسان الصادرة بالأمر السامي رقم (48019) جاءت لتعمـل علـى اسـتثمار البيانـات والـذكاء الاصطناعـي لتعظيـم أثـر المشـاريع والخدمـات التنموية واسـتدامتها، مـن خـلال تقديـم الحلول التقنية المتقدمة وبنــــاء منظومة فاعلة عبر الشراكات مع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، بهـدف تعزيـز دور المملكة العربيـة السـعودية الريادي في الأعمال التنموية والخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي.

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