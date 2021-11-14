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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.. 115 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
03:57 PM

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 11913.05 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.. 115 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,453
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,137
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,156
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,212

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