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بدء القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911

برتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي" للرجال

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) "رجال".

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

الإدارة العامة للقبول المركزي المركز الوطني للعمليات الأمنية 911

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدء القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911
سبق

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) "رجال".

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
01:41 PM

بدء القبول والتسجيل بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911

برتب "وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي" للرجال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,294

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف - جندي أول – جندي) "رجال".

وأوضحت الإدارة أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa.

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