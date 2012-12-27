وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وسيولاً وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع؛ تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تستمر حتى 3 عصراً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-27 أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع؛ تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة. وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وسيولاً وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442 09:56 AM

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار غزيرة على المدينة المنوّرة تستمر حتى 3 عصراً قال: يصحب تأثيراتها نشاط في الرياح وتساقط للبَرَد وسيول وشبه انعدام الرؤية





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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعيص وخيبر ووادي الفرع؛ تضمنت أمطاراً متوسطة إلى غزيرة.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتساقطاً للبَرَد وسيولاً وشبه انعدام الرؤية، تستمر حتى الساعة الثالثة عصراً.