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"هجاد" مديرًا تنفيذًا لمستشفى الأمير مشاري بالجرشي

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، قراراً بتكليف الأخصائي عبدالله سعد هجاد مديراً تنفيذياً لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي.

وأعرب "هجاد" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية على الثقة الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أداء المستشفى وخدمة المرضى والمراجعين.

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"هجاد" مديرًا تنفيذًا لمستشفى الأمير مشاري بالجرشي
سبق

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، قراراً بتكليف الأخصائي عبدالله سعد هجاد مديراً تنفيذياً لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي.

وأعرب "هجاد" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية على الثقة الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أداء المستشفى وخدمة المرضى والمراجعين.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
01:30 PM

"هجاد" مديرًا تنفيذًا لمستشفى الأمير مشاري بالجرشي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد المجماج، قراراً بتكليف الأخصائي عبدالله سعد هجاد مديراً تنفيذياً لمستشفى الأمير مشاري بن سعود بمحافظة بلجرشي.

وأعرب "هجاد" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية على الثقة الغالية، متمنياً أن يكون عند حسن الظن وأن يسهم في الارتقاء بمستوى أداء المستشفى وخدمة المرضى والمراجعين.

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