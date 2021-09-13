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مكافأة مالية خاصة في حال هزيمة الهلال.. الاستقلال يحفز لاعبيه

رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مكافأة مالية خاصة في حال هزيمة الهلال.. الاستقلال يحفز لاعبيه
سبق

رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
06:12 PM

مكافأة مالية خاصة في حال هزيمة الهلال.. الاستقلال يحفز لاعبيه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت إدارة نادي الاستقلال الإيراني مكافأة مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، الاثنين، في حال تخطي الهلال خلال دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2021، على ملعب زعيبل في دبي.
وصرح أحمد مدادي، رئيس النادي، في مقابلة خاصة مع الموقع الرسمي لنادي الاستقلال عن مباراة الفريق والهلال مساء الاثنين:«إنهم يستعدون الليلة، أنا أتمنى لهم التوفيق، أعين جميع المشجعين الإيرانيين والأشخاص تجاه هذه المباراة، آمل أن يحظى اللاعبون بعرض جيد، وفوز مهم وفق ما خطط له المدرب، وليكون انتصار جديد يضاف إلى تاريخ الاستقلال».

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