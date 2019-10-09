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شاهد..  سحب ماطرة عملاقة تغطي سماء جازان والتحذيرات تتواصل

"سبق" رصدتها بمستويات متدنية من الأرض أثناء هطول الأمطار

غطت سماء منطقة جازان مساء اليوم سحب عملاقة ماطرة شملت محافظات عديدة، واستمرت التحذيرات والتنبيهات من الجهات المختصة من الأمطار والسيول الناتجة عنها اليوم.

ورصدت "سبق" لقطات لتلك السحب الضخمة التي غطت سماء عددٍ من المحافظات في مشهد بديع، حيث كانت السحب في مستويات متدنية من سطح الأرض عند هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت محافظات عديدة من بينها صبيا وبيش وأجزاء من ضمد وهروب والدرب والريث ومدينة جازان وعدد من المواقع في المنطقة، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة.

جازان الأمطار السيول السحب الدرب الريث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد..  سحب ماطرة عملاقة تغطي سماء جازان والتحذيرات تتواصل
سبق

غطت سماء منطقة جازان مساء اليوم سحب عملاقة ماطرة شملت محافظات عديدة، واستمرت التحذيرات والتنبيهات من الجهات المختصة من الأمطار والسيول الناتجة عنها اليوم.

ورصدت "سبق" لقطات لتلك السحب الضخمة التي غطت سماء عددٍ من المحافظات في مشهد بديع، حيث كانت السحب في مستويات متدنية من سطح الأرض عند هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت محافظات عديدة من بينها صبيا وبيش وأجزاء من ضمد وهروب والدرب والريث ومدينة جازان وعدد من المواقع في المنطقة، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
08:55 PM

شاهد..  سحب ماطرة عملاقة تغطي سماء جازان والتحذيرات تتواصل

"سبق" رصدتها بمستويات متدنية من الأرض أثناء هطول الأمطار

A A A
محمد المواسي - جازان
2
1,380

غطت سماء منطقة جازان مساء اليوم سحب عملاقة ماطرة شملت محافظات عديدة، واستمرت التحذيرات والتنبيهات من الجهات المختصة من الأمطار والسيول الناتجة عنها اليوم.

ورصدت "سبق" لقطات لتلك السحب الضخمة التي غطت سماء عددٍ من المحافظات في مشهد بديع، حيث كانت السحب في مستويات متدنية من سطح الأرض عند هطول الأمطار الغزيرة.

وشهدت محافظات عديدة من بينها صبيا وبيش وأجزاء من ضمد وهروب والدرب والريث ومدينة جازان وعدد من المواقع في المنطقة، أمطارًا ما بين متوسطة إلى غزيرة.

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