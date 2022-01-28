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انطلاق دوري "هجان" بنسخته الأولى.. غدًا

مجموع الجوائز أكثر من 600 ألف ريال

تنطلق، غدًا، منافسات دوري "هجان" في نسخته الأولى على ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة وميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف.

وقال الاتحاد السعودي للهجن "منظم الدوري": دوري "هجان" يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث يشارك من خلالها الهجانة من على ظهور المطايا في سباقات تقام بنظام التصفيات التأهيلية في المناطق، وأشواط ختامية تجمع أقوى الهجانة والمطايا المتأهلين".

وأضاف: دوري "هجان" سيقام على مدى خمسة أسابيع على أرضية تسعة ميادين هي: ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة، ميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف، ميدان الصويدرة للهجن بمنطقة المدينة المنورة، ميدان السيح للهجن بالمنطقة الشرقية، ميدان القصيم للهجن بمنطقة القصيم، ميدان حائل للهجن بمنطقة حائل، ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران وميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض.

وأردف الاتحاد السعودي للهجن: مجموع جوائز دوري "هجان" بلغت أكثر من 600 ألف ريال، حيث سينطلق بـ18 شوطًا تمهيديًّا في الميادين التسعة يبلغ مجموع جوائزها 265 ألف ريال، فيما ستكون جوائز أشواط المرحلة الختامية 354 ألف ريال تقدم للفائزين العشر الأوائل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق دوري "هجان" بنسخته الأولى.. غدًا
سبق

تنطلق، غدًا، منافسات دوري "هجان" في نسخته الأولى على ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة وميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف.

وقال الاتحاد السعودي للهجن "منظم الدوري": دوري "هجان" يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث يشارك من خلالها الهجانة من على ظهور المطايا في سباقات تقام بنظام التصفيات التأهيلية في المناطق، وأشواط ختامية تجمع أقوى الهجانة والمطايا المتأهلين".

وأضاف: دوري "هجان" سيقام على مدى خمسة أسابيع على أرضية تسعة ميادين هي: ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة، ميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف، ميدان الصويدرة للهجن بمنطقة المدينة المنورة، ميدان السيح للهجن بالمنطقة الشرقية، ميدان القصيم للهجن بمنطقة القصيم، ميدان حائل للهجن بمنطقة حائل، ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران وميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض.

وأردف الاتحاد السعودي للهجن: مجموع جوائز دوري "هجان" بلغت أكثر من 600 ألف ريال، حيث سينطلق بـ18 شوطًا تمهيديًّا في الميادين التسعة يبلغ مجموع جوائزها 265 ألف ريال، فيما ستكون جوائز أشواط المرحلة الختامية 354 ألف ريال تقدم للفائزين العشر الأوائل.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
03:15 PM

انطلاق دوري "هجان" بنسخته الأولى.. غدًا

مجموع الجوائز أكثر من 600 ألف ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنطلق، غدًا، منافسات دوري "هجان" في نسخته الأولى على ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة وميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف.

وقال الاتحاد السعودي للهجن "منظم الدوري": دوري "هجان" يقام للمرة الأولى على مستوى المملكة، حيث يشارك من خلالها الهجانة من على ظهور المطايا في سباقات تقام بنظام التصفيات التأهيلية في المناطق، وأشواط ختامية تجمع أقوى الهجانة والمطايا المتأهلين".

وأضاف: دوري "هجان" سيقام على مدى خمسة أسابيع على أرضية تسعة ميادين هي: ميدان الطائف للهجن بمنطقة مكة المكرمة، ميدان سكاكا للهجن بمنطقة الجوف، ميدان الصويدرة للهجن بمنطقة المدينة المنورة، ميدان السيح للهجن بالمنطقة الشرقية، ميدان القصيم للهجن بمنطقة القصيم، ميدان حائل للهجن بمنطقة حائل، ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك، ميدان نجران للهجن بمنطقة نجران وميدان رماح للهجن بمنطقة الرياض.

وأردف الاتحاد السعودي للهجن: مجموع جوائز دوري "هجان" بلغت أكثر من 600 ألف ريال، حيث سينطلق بـ18 شوطًا تمهيديًّا في الميادين التسعة يبلغ مجموع جوائزها 265 ألف ريال، فيما ستكون جوائز أشواط المرحلة الختامية 354 ألف ريال تقدم للفائزين العشر الأوائل.

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