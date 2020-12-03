وقالت المديرية عبر رسالة (sms) للمواطنين: "تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا".

حذّرت مديرية الدفاع المدني، اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.

برسائل SMS.. الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة على الشرقية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-12-03 حذّرت مديرية الدفاع المدني، اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية. وقالت المديرية عبر رسالة (sms) للمواطنين: "تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا".

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442 12:32 PM

برسائل SMS.. الدفاع المدني يحذّر من أمطار غزيرة على الشرقية أهاب بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية والالتزام بتعليمات السلامة





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حذّرت مديرية الدفاع المدني، اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية.

وقالت المديرية عبر رسالة (sms) للمواطنين: "تشير التوقعات إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية، والدفاع المدني يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والتزام تعليماته.. جعلها الله أمطار خير وبركة، تعاونكم هدفنا.. وسلامتكم غايتنا".