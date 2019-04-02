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"الزعاقي" يحتفل بزواج نجله خالد

احتفل ناصر بن سعد الزعاقي بزواج نجله خالد من كريمة الشيخ حمد بن صالح الحمودي، رحمه الله، في الرياض.

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"الزعاقي" يحتفل بزواج نجله خالد
سبق

احتفل ناصر بن سعد الزعاقي بزواج نجله خالد من كريمة الشيخ حمد بن صالح الحمودي، رحمه الله، في الرياض.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:03 PM

"الزعاقي" يحتفل بزواج نجله خالد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل ناصر بن سعد الزعاقي بزواج نجله خالد من كريمة الشيخ حمد بن صالح الحمودي، رحمه الله، في الرياض.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

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