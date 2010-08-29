النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد "علامة خطر" بين قريتين.. ماذا يفعل هنا هذا العمود؟!

مناشدات من الأهالي بضرورة الوقوف على الموقع قبل الحادثة

يتوسّط عمود إنارة مفرق قرية قرن ضبي وقرية الحمض في الباحة؛ مما جعله علامة فارقة وخطرة بين القريتين؛ حيث يتربّص بمرتاديه بسبب موقعه الخطير في وسط الطريق دون وجود رصيف أو علامات تحذيرية تنبه مرتادي الطريق بوجوده لاسيما مرتادو الطريق الجدد.

بدورهم ناشد عدد من أهالي القريتين، من يعنيه الأمر، ضرورة الوقوف على الموقع ومشاهدة الخطر الذي كاد يتسبّب في حوادث عدة؛ حيث تزداد خطورته في الأوقات التي تكون الأجواء ماطرة وتنعدم الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب؛ مما يتعذر مشاهدته، ولاسيما أن موقعه وسط الطريق وليس في جانبه.

وأضافوا: "موقع العمود في وسط الطريق يسبّب تشوهًا بصريًّا، بالإضافة إلى البروز الذي يظهر من صبّات العمود وما تسبّبه من تلفيات لعجلات المركبات".

عمود إنارة الباحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد "علامة خطر" بين قريتين.. ماذا يفعل هنا هذا العمود؟!
سبق

يتوسّط عمود إنارة مفرق قرية قرن ضبي وقرية الحمض في الباحة؛ مما جعله علامة فارقة وخطرة بين القريتين؛ حيث يتربّص بمرتاديه بسبب موقعه الخطير في وسط الطريق دون وجود رصيف أو علامات تحذيرية تنبه مرتادي الطريق بوجوده لاسيما مرتادو الطريق الجدد.

بدورهم ناشد عدد من أهالي القريتين، من يعنيه الأمر، ضرورة الوقوف على الموقع ومشاهدة الخطر الذي كاد يتسبّب في حوادث عدة؛ حيث تزداد خطورته في الأوقات التي تكون الأجواء ماطرة وتنعدم الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب؛ مما يتعذر مشاهدته، ولاسيما أن موقعه وسط الطريق وليس في جانبه.

وأضافوا: "موقع العمود في وسط الطريق يسبّب تشوهًا بصريًّا، بالإضافة إلى البروز الذي يظهر من صبّات العمود وما تسبّبه من تلفيات لعجلات المركبات".

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:08 PM

شاهد "علامة خطر" بين قريتين.. ماذا يفعل هنا هذا العمود؟!

مناشدات من الأهالي بضرورة الوقوف على الموقع قبل الحادثة

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
184

يتوسّط عمود إنارة مفرق قرية قرن ضبي وقرية الحمض في الباحة؛ مما جعله علامة فارقة وخطرة بين القريتين؛ حيث يتربّص بمرتاديه بسبب موقعه الخطير في وسط الطريق دون وجود رصيف أو علامات تحذيرية تنبه مرتادي الطريق بوجوده لاسيما مرتادو الطريق الجدد.

بدورهم ناشد عدد من أهالي القريتين، من يعنيه الأمر، ضرورة الوقوف على الموقع ومشاهدة الخطر الذي كاد يتسبّب في حوادث عدة؛ حيث تزداد خطورته في الأوقات التي تكون الأجواء ماطرة وتنعدم الرؤية بسبب الأمطار أو الضباب؛ مما يتعذر مشاهدته، ولاسيما أن موقعه وسط الطريق وليس في جانبه.

وأضافوا: "موقع العمود في وسط الطريق يسبّب تشوهًا بصريًّا، بالإضافة إلى البروز الذي يظهر من صبّات العمود وما تسبّبه من تلفيات لعجلات المركبات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,272
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,546
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,762
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة