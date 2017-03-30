وزير الداخلية يدشن حسابه على تويتر وأولى تغريداته "بسم الله الرحمن الرحيم"

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".
دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".
دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".
دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم، حسابه الرسمي على منصة تويتر @AbdulazizSNA.
وبدأ الوزير تغريداته بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" وأتبعها بتغريدة أخرى، قال فيها "يسعدني تدشين حسابي الشخصي في تويتر".