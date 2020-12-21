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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمالي اليابان ولا خطر من تسونامي

لم تَرِد تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان اليوم؛ لكن لم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 2:23 صباحًا (17:23 بتوقيت جرينتش الأحد) كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمالي اليابان ولا خطر من تسونامي
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان اليوم؛ لكن لم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 2:23 صباحًا (17:23 بتوقيت جرينتش الأحد) كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:24 AM

زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمالي اليابان ولا خطر من تسونامي

لم تَرِد تقارير بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - طوكيو
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ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر شمالي اليابان اليوم؛ لكن لم يصدر تحذير باحتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وجاء في بيان لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن مركز الزلزال الذي ضرب المنطقة في الساعة 2:23 صباحًا (17:23 بتوقيت جرينتش الأحد) كان قبالة محافظة أوموري على عمق 43 كيلومترًا.

ولم ترد تقارير حتى الآن بشأن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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