"سعود الطبية": هذه الأطعمة تقي من أمراض الشتاء

أكدت أنها ترفع المناعة في الجسم وتُخلِّصه من الخلايا الضارة
كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أن الطعام يلعب دورًا مركزيًّا في تحديد الصحة العامة، وتقوية المناعة؛ وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم، ومكافحة الأمراض الشتوية.
وأكدت أن من أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم:
كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أن الطعام يلعب دورًا مركزيًّا في تحديد الصحة العامة، وتقوية المناعة؛ وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم، ومكافحة الأمراض الشتوية.
وأكدت أن من أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم:
كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التغذية أن الطعام يلعب دورًا مركزيًّا في تحديد الصحة العامة، وتقوية المناعة؛ وذلك لأنه يساعد نظام المناعة على العمل بشكل جيد للتخلص من الأجسام الغريبة والخلايا الضارة في الجسم، ومكافحة الأمراض الشتوية.
وأكدت أن من أهم الأطعمة التي تساعد في رفع مستوى المناعة في الجسم: