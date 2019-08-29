قرابة سنة و"مي" من دون أثر في جدة.. ووالدها يناشد

"عشرينية" اختفت في ظروف غامضة منذ 10 أشهر

على مدى عشرة أشهر وأسرة المفقودة مي لم يهدأ لها بال أو يرف لها جفن وهي تتابع مواقع التواصل الاجتماعي وتبحث عن ابنتها ذات العشرين عامًا في كل شارع أو حي بجدة بداية من مراكز الشرط في محافظة جدة إلى المصحات النفسية والمستشفيات وثلاجات الأموات بحثًا عنها لعل خبرًا يأتيهم ويعرفون مصيرها طيلة الـ10 أشهر الماضية.

فيقول والدها عاطف بن حامد لـ"سبق": اختفاء ابنتي المفاجئ والمثير للشك وتقدمنا ببلاغ إلى شرطة النزهة قبل عشرة أشهر تمامًا، تفاعل معنا القسم في بداية الأمر وبعد شهر تقريبًا لم نشهد على أرض الواقع من يشعر بما نعانيه بسبب فقدان ابنتنا.

وتابع: راجعت قسم البحث في شرطة النزهة بجدة وأتفاجأ بقولهم لي ماذا لديك أنت من معلومات جديدة عن ابنتك فأرد أنني مواطن لا أملك حولاً ولا قوة للبحث عنها على الرغم من إصابتي بمرض في القلب وأمها تعرضت للسكري والضغط بسبب كثرة التفكير في ابنتنا.

وأردف: ابنتي قد تكون تعرضت للخطف فهي تعمل في مول شهير بقسم نسائي ولهم نقلية مخصصة للشركة تقوم بإيصالها من وإلى العمل، إلا أنها في ذلك اليوم أغلقت جوالها، وعندما توجهت لمقر عملها اتضح لي أنها لم تقم بالتبصيم في عملها ذلك اليوم، وانتظرت حتى انتهاء الدوام في المول، وبعدها قرابة منتصف الليل توجهت لمركز شرطة النزهة وتقدمت ببلاغ فقدان ابنتي مي.

وقال: تذكرت أنني قابلت فتاة تعمل مع ابنتي في المحل نفسه بالمول وتكبرها سنًا وأعطيتها رقمي وقلت لها انتبهي بالله لابنتي ولو أحد ضايقها أعطيني "خبر"، فتوجهت للبنت وسألتها عن ابنتي وهل شاهدتها فقالت لي إن شابًا يعمل بأحد المحال كان يتابع ابنتي ويضايقها حتى إنه تبعها إلى المحل نفسه الذي تعمل فيه وعند توجهي للمحل الذي ذكرته الفتاة اتضح لي أنه مقفل وزودت القسم بالمعلومات الكاملة واسم المحل.

واستطرد: تفاجأت بعد أيام وأنا أتواصل مع الفتاة التي أكدت لي المعلومة السابقة بإغلاق جوالاتها وتغيير أرقامها واختفائها ولَم أعد أعرف عنها أي معلومة حتى هذه اللحظات.

وتابع: تقابلت مع أحد الضباط في شرطة جدة برتبة عميد وتفاعل معي ووجهني إلى شعبة البحث والتحري قبل أربعة أسابيع، وما زلت حتى هذه اللحظات لم يصلني ما يريح خاطري عن ابنتي مي.

واختتم حديثه مناشدًا من يملك أي معلومات عن ابنته مي الاتصال على الرقم التالي: 0555445349 أو إبلاغ أقرب مركز أمني أو دورية أمنية.