النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة

سجلت نحو 17 ألف إصابة بالفيروس وحوالى 900 وفاة

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.

وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

اليابان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة
سبق

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.

وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:53 AM

اليابان تدرس فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة

سجلت نحو 17 ألف إصابة بالفيروس وحوالى 900 وفاة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
796

تدرس اليابان إعادة فتح حدودها أمام الوافدين من دول محددة تسجل مستويات منخفضة في الإصابة بفيروس كورونا؛ وذلك مع شروعها في تخفيف القيود التي فرضتها في وقت سابق من العام لاحتواء انتشار الوباء.

ومع إعادة فتح المدارس ودور السينما والأندية الرياضية والمراكز التجارية في طوكيو، الاثنين، ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة تخطط أيضًا للسماح باستقبال مسافرين من تايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا في الشهور المقبلة.

ولم يرد بعدُ تعقيب من وزارة الخارجية اليابانية.

ووفق "سكاي نيوز" سجلت اليابان نحو 17 ألف إصابة بالفيروس حتى الاثنين، وحوالى 900 حالة وفاة.

وتحظر السلطات اليابانية دخول الأجانب منذ فبراير الماضي؛ في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,036
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,007
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,775

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة