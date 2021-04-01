وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا"

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".
وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".
وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".
وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.
قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".
وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.