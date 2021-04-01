وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة. وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".

وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-01 قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا". وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.

وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442 03:44 PM

وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا" أكد أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة





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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".

وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.

وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.