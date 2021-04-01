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"الصحة": تسجيل 590 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 386 خلال الـ24 ساعة الماضية

وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا"

أكد أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".

وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.

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وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا"
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".

وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
03:44 PM

وزير الطاقة: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا"

أكد أن "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في مرحلة التعافي من جائحة "كورونا".

وأضاف: "أوبك+" كانت حذرة في مواجهة الظروف غير المتوقعة.
وأكد الأمير عبدالعزيز: نحن ملتزمون بالاتفاق وما صرحنا به في وقت سابق.

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