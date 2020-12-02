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"البيئة" تتلف أدوات صيد بحرية مخالفة بعد مصادرتها في جدة

"المالكي": الجهات المختصة ستواصل جهودها في ملاحقة المخالفين

أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 15 مشكاً، و10 بنادق صيد بحري، و45 (سخونة/قرقور)، بعد مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة وقامت بإتلافها.

يُذكر أن الوزارة سبق أن حذّرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه، أكّد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي؛ أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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"البيئة" تتلف أدوات صيد بحرية مخالفة بعد مصادرتها في جدة
سبق

أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 15 مشكاً، و10 بنادق صيد بحري، و45 (سخونة/قرقور)، بعد مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة وقامت بإتلافها.

يُذكر أن الوزارة سبق أن حذّرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه، أكّد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي؛ أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

02 ديسمبر 2020 - 17 ربيع الآخر 1442
11:34 AM

"البيئة" تتلف أدوات صيد بحرية مخالفة بعد مصادرتها في جدة

"المالكي": الجهات المختصة ستواصل جهودها في ملاحقة المخالفين

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عبدالله الراجحي - جدة
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أتلف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 15 مشكاً، و10 بنادق صيد بحري، و45 (سخونة/قرقور)، بعد مصادرتها من مخالفين لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة بمكة المكرّمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي، أن الجهات الرقابية تمكنت من ضبط أدوات صيد بحرية مخالفة في محافظة جدة وقامت بإتلافها.

يُذكر أن الوزارة سبق أن حذّرت من استخدام أدوات الصيد البحري المخالفة، كاستخدام بنادق الصيد الهوائية أو الشباك الممنوعة، وبيّنت أن ذلك يعد مخالفة تستوجب العقوبة وفقاً لنظام "صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية ولائحته التنفيذية".

من جانبه، أكّد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة المهندس إبراهيم المالكي؛ أنه عند ضبط المخالفات تتم مصادرة أدوات الصيد المخالفة كافة وإتلافها، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات تتم حسب اللوائح والأنظمة، مشدداً في الوقت ذاته على مواصلة الجهات المختصة جهودها في ملاحقة مخالفي تعليمات الصيد، لمنع الإضرار بالبيئة البحرية.

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