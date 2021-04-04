20 متدرباً يشاركون في "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بـ 50 ساعة في الدفعة الأولى

البرنامج أطلقته مؤسسة عطاء التطوعية بدعم حصري من بنك الجزيرة

أطلقت مؤسسة عطاء التطوعية الدفعة الأولى من برنامجها النوعي "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بمكة المكرمة باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع (٥٠) ساعة تدريبية، من خلال التعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب وبدعم حصري من بنك الجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، حيث شارك حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية (٢٠) متدرباً من نخبة وقادة العمل التطوعي, و(٢٥) متدربة إلكترونياً عن بعد من قياديات العمل التطوعي.

وقدم البرنامج المستشاران في المجال التطوعي المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وكيفية إعداد برامج المتطوعين وطرق اكتشاف واستثمار طاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين, وتطبيقات عملية في تصميم المبادرات التطوعية النوعية وكذلك صناعة الإبداع والابتكار في العمل التطوعي واستدامة العمل التطوعي.

وقد حظي البرنامج بتدشين وحضور رئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والذي أشار إلى نوعية هذا البرنامج وأهميته القصوى في تمكين العمل التطوعي والمتطوعين وتحسين الممارسات التطوعية للوصول إلى الأثر المنشود من العمال التطوعية.

وتطمح عطاء التطوعية أن يعم البرنامج مناطق المملكة جميعاً ويكون رافداً حقيقياً للقطاع غير الربحي من خلال المدربين والمدربات الذين سيتخرجون منه ويقومون بتنفيذ الدورات التطوعية المتطلبة بعد الانتهاء من التدريب، حيث ستقدم (١٣٥) دورة تطوعية للجهات والمنظمات في القطاع غير الربحي من قبل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج.