النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 متدرباً يشاركون في "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بـ 50 ساعة في الدفعة الأولى

البرنامج أطلقته مؤسسة عطاء التطوعية بدعم حصري من بنك الجزيرة

أطلقت مؤسسة عطاء التطوعية الدفعة الأولى من برنامجها النوعي "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بمكة المكرمة باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع (٥٠) ساعة تدريبية، من خلال التعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب وبدعم حصري من بنك الجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، حيث شارك حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية (٢٠) متدرباً من نخبة وقادة العمل التطوعي, و(٢٥) متدربة إلكترونياً عن بعد من قياديات العمل التطوعي.

وقدم البرنامج المستشاران في المجال التطوعي المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وكيفية إعداد برامج المتطوعين وطرق اكتشاف واستثمار طاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين, وتطبيقات عملية في تصميم المبادرات التطوعية النوعية وكذلك صناعة الإبداع والابتكار في العمل التطوعي واستدامة العمل التطوعي.

وقد حظي البرنامج بتدشين وحضور رئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والذي أشار إلى نوعية هذا البرنامج وأهميته القصوى في تمكين العمل التطوعي والمتطوعين وتحسين الممارسات التطوعية للوصول إلى الأثر المنشود من العمال التطوعية.

وتطمح عطاء التطوعية أن يعم البرنامج مناطق المملكة جميعاً ويكون رافداً حقيقياً للقطاع غير الربحي من خلال المدربين والمدربات الذين سيتخرجون منه ويقومون بتنفيذ الدورات التطوعية المتطلبة بعد الانتهاء من التدريب، حيث ستقدم (١٣٥) دورة تطوعية للجهات والمنظمات في القطاع غير الربحي من قبل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
20 متدرباً يشاركون في "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بـ 50 ساعة في الدفعة الأولى
سبق

أطلقت مؤسسة عطاء التطوعية الدفعة الأولى من برنامجها النوعي "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بمكة المكرمة باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع (٥٠) ساعة تدريبية، من خلال التعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب وبدعم حصري من بنك الجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، حيث شارك حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية (٢٠) متدرباً من نخبة وقادة العمل التطوعي, و(٢٥) متدربة إلكترونياً عن بعد من قياديات العمل التطوعي.

وقدم البرنامج المستشاران في المجال التطوعي المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وكيفية إعداد برامج المتطوعين وطرق اكتشاف واستثمار طاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين, وتطبيقات عملية في تصميم المبادرات التطوعية النوعية وكذلك صناعة الإبداع والابتكار في العمل التطوعي واستدامة العمل التطوعي.

وقد حظي البرنامج بتدشين وحضور رئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والذي أشار إلى نوعية هذا البرنامج وأهميته القصوى في تمكين العمل التطوعي والمتطوعين وتحسين الممارسات التطوعية للوصول إلى الأثر المنشود من العمال التطوعية.

وتطمح عطاء التطوعية أن يعم البرنامج مناطق المملكة جميعاً ويكون رافداً حقيقياً للقطاع غير الربحي من خلال المدربين والمدربات الذين سيتخرجون منه ويقومون بتنفيذ الدورات التطوعية المتطلبة بعد الانتهاء من التدريب، حيث ستقدم (١٣٥) دورة تطوعية للجهات والمنظمات في القطاع غير الربحي من قبل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
10:20 PM

20 متدرباً يشاركون في "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بـ 50 ساعة في الدفعة الأولى

البرنامج أطلقته مؤسسة عطاء التطوعية بدعم حصري من بنك الجزيرة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
72

أطلقت مؤسسة عطاء التطوعية الدفعة الأولى من برنامجها النوعي "تدريب المدربين لتمكين المتطوعين" بمكة المكرمة باعتماد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بواقع (٥٠) ساعة تدريبية، من خلال التعاون مع مركز ندوة المعرفة للتدريب وبدعم حصري من بنك الجزيرة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين مدرب التطوع المحترف المعتمد, مساهمة منها لتحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع، حيث شارك حضورياً وفق الإجراءات الاحترازية (٢٠) متدرباً من نخبة وقادة العمل التطوعي, و(٢٥) متدربة إلكترونياً عن بعد من قياديات العمل التطوعي.

وقدم البرنامج المستشاران في المجال التطوعي المدرب الدكتور عبدالرحمن العلياني, والمدرب عادل الحسناني, ويضم البرنامج محاور عدة أهمها فلسفة تدريب المتطوعين, وكيفية إعداد برامج المتطوعين وطرق اكتشاف واستثمار طاقات المتطوعين, والدور المؤثر للمتطوع, وإدارة المتطوعين, وتطبيقات عملية في تصميم المبادرات التطوعية النوعية وكذلك صناعة الإبداع والابتكار في العمل التطوعي واستدامة العمل التطوعي.

وقد حظي البرنامج بتدشين وحضور رئيس المسؤولية الاجتماعية ببنك الجزيرة الدكتور فهد العليان، والذي أشار إلى نوعية هذا البرنامج وأهميته القصوى في تمكين العمل التطوعي والمتطوعين وتحسين الممارسات التطوعية للوصول إلى الأثر المنشود من العمال التطوعية.

وتطمح عطاء التطوعية أن يعم البرنامج مناطق المملكة جميعاً ويكون رافداً حقيقياً للقطاع غير الربحي من خلال المدربين والمدربات الذين سيتخرجون منه ويقومون بتنفيذ الدورات التطوعية المتطلبة بعد الانتهاء من التدريب، حيث ستقدم (١٣٥) دورة تطوعية للجهات والمنظمات في القطاع غير الربحي من قبل خريجي الدفعة الأولى من البرنامج.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,831
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,985
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,124

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة