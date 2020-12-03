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لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
سبق

سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
08:05 PM

لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

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