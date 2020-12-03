لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-12-03
سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.
03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
08:05 PM
لبنان: 1520 إصابة جديدة بكورونا و12 وفاة
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجّلت لبنان 1520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 132776 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 84142، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1067 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.