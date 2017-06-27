اختتم مساء أمس السبت، البرنامج الرياضي الشبابي لزوار منتزه الحسام، والذي نفذه مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري. وفي نهاية الفعاليات، تم تسليم المتسابقين عددًا من الجوائز، ثم اطلع على المعرض التوعوي المصاحب، والذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات للتوعية من أضرار المخدرات ومخاطرها. وأوضح مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة صالح الغامدي، أن هذا البرنامج الرياضي يأتي ضمن المشاركات الاجتماعية التي تعكس تأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ووزير الرياضة -حفظهما الله-. يُذكر أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات للزوار من مسابقات شبابية وحركية متنوعة تستهدف الأسر والأطفال، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية الصيفية لهذا العام.

الباحة.. اختتام فعاليات البرنامج الرياضي الشبابي بمنتزه الحسام عبدالعزيز الشهري سبق 2021-06-27 اختتم مساء أمس السبت، البرنامج الرياضي الشبابي لزوار منتزه الحسام، والذي نفذه مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.



وفي نهاية الفعاليات، تم تسليم المتسابقين عددًا من الجوائز، ثم اطلع على المعرض التوعوي المصاحب، والذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات للتوعية من أضرار المخدرات ومخاطرها.



وأوضح مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة صالح الغامدي، أن هذا البرنامج الرياضي يأتي ضمن المشاركات الاجتماعية التي تعكس تأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ووزير الرياضة -حفظهما الله-.



يُذكر أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات للزوار من مسابقات شبابية وحركية متنوعة تستهدف الأسر والأطفال، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية الصيفية لهذا العام.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442 01:07 AM

الباحة.. اختتام فعاليات البرنامج الرياضي الشبابي بمنتزه الحسام ضمن المشاركات التي ينعكس تأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع





A A A





0 مشاركة

اختتم مساء أمس السبت، البرنامج الرياضي الشبابي لزوار منتزه الحسام، والذي نفذه مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة، بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة عبدالمنعم بن ياسين الشهري.



وفي نهاية الفعاليات، تم تسليم المتسابقين عددًا من الجوائز، ثم اطلع على المعرض التوعوي المصاحب، والذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات للتوعية من أضرار المخدرات ومخاطرها.



وأوضح مدير عام مكتب وزارة الرياضة بمنطقة الباحة صالح الغامدي، أن هذا البرنامج الرياضي يأتي ضمن المشاركات الاجتماعية التي تعكس تأثيرها الإيجابي على أفراد المجتمع، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وتنفيذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ووزير الرياضة -حفظهما الله-.



يُذكر أن البرنامج تضمن العديد من الفعاليات للزوار من مسابقات شبابية وحركية متنوعة تستهدف الأسر والأطفال، وذلك ضمن البرامج الاجتماعية الصيفية لهذا العام.