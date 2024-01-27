النيابة الإماراتية تستدعي أشخاصًا نشروا فيديوهات لاعتراض صواريخ الحوثي

حذرت من أنها تمس أمن واستقرار المجتمع

استدعى مكتب النائب العام في الإمارات، اليوم (الأربعاء) عدة أشخاص لقيامهم بنشر فيديوهات تُظهر أنظمة دفاعية تعترض هجومًا صاروخيًا لميليشيا الحوثي الموالية لإيران الاثنين الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن النيابة العامة حذرت من أن مثل هذه المقاطع تعرض منشآت حيوية وعسكرية للخطر ومن شأنها أن تمس أمن واستقرار المجتمع.

وأفادت بأن النيابة العامة ستباشر مسؤولياتها في تطبيق القانون بكل حزم تجاه تلك الجرائم ومرتكبيها.

وأحبطت صواريخ باتريوت اعتراضية أمريكية الصنع، هجومًا الاثنين الماضي، استهدف قاعدة في أبوظبي.