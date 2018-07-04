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أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الجبل الأبيض

​خلال أسبوعه الأول من داخل المدينة وخارجها

استقبل مهرجان الجبل الأبيض، بمنطقة الرأس الأبيض في المدينة المنورة، خلال أسبوعه الأول، أكثر من 100 ألف زائر، من داخل المدينة وخارجها.

وتُعد هذه المنطقة من الوجهات السياحية في محافظة خيبر، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة التي تصل إلى 18 درجة مئوية في فترة المساء.

وتتنوع فعاليات المهرجان بين طيران الجايرو كبتر، الطيران الشراعي، رحلات سفاري، سباق السيارات، فعاليات ثقافية، معارض للحرفيين، عروض الخيل والهجن، الفن التشكيلي والفوتوغرافي، فرق للفنون الشعبية، وعروض الخيل والإبل، إضافة إلى مخيمات التراث الشعبي التي تنقل ثقافات الماضي لأجيال الحاضر والمستقبل.

ويستمر مهرجان الجبل الأبيض حتى العاشر من شهر ذي القعدة، ويُعد أكبر مهرجان صيفي تحتضنه المدينة المنورة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وإمارة منطقة المدينة المنورة.

ويتطلع الطياران المشاركان إلى تخصيص جزء من منطقة الرأس الأبيض للطيران؛ لكونه أفضل موقع للطيران، حسب؛ وصفهما.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الجبل الأبيض
سبق

استقبل مهرجان الجبل الأبيض، بمنطقة الرأس الأبيض في المدينة المنورة، خلال أسبوعه الأول، أكثر من 100 ألف زائر، من داخل المدينة وخارجها.

وتُعد هذه المنطقة من الوجهات السياحية في محافظة خيبر، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة التي تصل إلى 18 درجة مئوية في فترة المساء.

وتتنوع فعاليات المهرجان بين طيران الجايرو كبتر، الطيران الشراعي، رحلات سفاري، سباق السيارات، فعاليات ثقافية، معارض للحرفيين، عروض الخيل والهجن، الفن التشكيلي والفوتوغرافي، فرق للفنون الشعبية، وعروض الخيل والإبل، إضافة إلى مخيمات التراث الشعبي التي تنقل ثقافات الماضي لأجيال الحاضر والمستقبل.

ويستمر مهرجان الجبل الأبيض حتى العاشر من شهر ذي القعدة، ويُعد أكبر مهرجان صيفي تحتضنه المدينة المنورة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وإمارة منطقة المدينة المنورة.

ويتطلع الطياران المشاركان إلى تخصيص جزء من منطقة الرأس الأبيض للطيران؛ لكونه أفضل موقع للطيران، حسب؛ وصفهما.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
06:34 PM

أكثر من 100 ألف زائر لمهرجان الجبل الأبيض

​خلال أسبوعه الأول من داخل المدينة وخارجها

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
8,157

استقبل مهرجان الجبل الأبيض، بمنطقة الرأس الأبيض في المدينة المنورة، خلال أسبوعه الأول، أكثر من 100 ألف زائر، من داخل المدينة وخارجها.

وتُعد هذه المنطقة من الوجهات السياحية في محافظة خيبر، فضلاً عن انخفاض درجة الحرارة التي تصل إلى 18 درجة مئوية في فترة المساء.

وتتنوع فعاليات المهرجان بين طيران الجايرو كبتر، الطيران الشراعي، رحلات سفاري، سباق السيارات، فعاليات ثقافية، معارض للحرفيين، عروض الخيل والهجن، الفن التشكيلي والفوتوغرافي، فرق للفنون الشعبية، وعروض الخيل والإبل، إضافة إلى مخيمات التراث الشعبي التي تنقل ثقافات الماضي لأجيال الحاضر والمستقبل.

ويستمر مهرجان الجبل الأبيض حتى العاشر من شهر ذي القعدة، ويُعد أكبر مهرجان صيفي تحتضنه المدينة المنورة، بدعم من الهيئة العامة للترفيه، وإمارة منطقة المدينة المنورة.

ويتطلع الطياران المشاركان إلى تخصيص جزء من منطقة الرأس الأبيض للطيران؛ لكونه أفضل موقع للطيران، حسب؛ وصفهما.

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