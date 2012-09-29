النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

عضو الشورى علي العسيري: هذا تفسير حديثي عن طلب الشاب لـ"سناب" فتاة

أكد أنها جريمة لكنها لا ترتقي للتشهير وعقوبتها مُقرة

أكد عضو الشورى رئيس اللجنة الأمنية اللواء علي العسيري، أن ما نقل على صفحات حسابات بـ "تويتر" أثناء استعراضه عقوبات جريمة التحرش استقطع من حديثه لقناة الإخبارية.

وقال: "كان سؤال المذيع عمن يقوم بطلب رقم أو سناب فتاة فهل يُشهر به؟ فكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي، وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار، وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير".

وأضاف أن "هذا يحفظ سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

وقال رداً على استيضاح "سبق": "ما نُقل عني هو اقتطاع لما دار في لقائي مع قناة الإخبارية حول موضوع التحرش وعقوبة التشهير والتي ستعرض على المجلس، وكلنا حريصون وغيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر الغير أخلاقية وبلا شك ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق جميع الناس والحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح، والجواب أن الفقرة الأولى وهي تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معاً".

وأضاف: "والفقرة الثانية هي عند تكرار الجرم أو كان التحرش ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير ونحوه أو في موقع العمل أو في حالة الكوارث، كل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات أو بهما معاً وإضافة إلى التشهير".

وتابع: "وورد سؤال من المذيع عن من يقوم بطلب رقم أو سناب فهل يشهر به؟ وكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظاً على سمعة أهل الجاني وأقاربه وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

واختتم حديثه بالقول: "لذا هناك عقوبات قوية في جميع الحالات أما التشهير محل الخلاف فكما ذكرت، وهناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة وحسب تقدير القاضي، ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين، آمل أن أكون قد وضحت اللبس والله من وراء القصد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عضو الشورى علي العسيري: هذا تفسير حديثي عن طلب الشاب لـ"سناب" فتاة
سبق

أكد عضو الشورى رئيس اللجنة الأمنية اللواء علي العسيري، أن ما نقل على صفحات حسابات بـ "تويتر" أثناء استعراضه عقوبات جريمة التحرش استقطع من حديثه لقناة الإخبارية.

وقال: "كان سؤال المذيع عمن يقوم بطلب رقم أو سناب فتاة فهل يُشهر به؟ فكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي، وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار، وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير".

وأضاف أن "هذا يحفظ سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

وقال رداً على استيضاح "سبق": "ما نُقل عني هو اقتطاع لما دار في لقائي مع قناة الإخبارية حول موضوع التحرش وعقوبة التشهير والتي ستعرض على المجلس، وكلنا حريصون وغيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر الغير أخلاقية وبلا شك ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق جميع الناس والحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح، والجواب أن الفقرة الأولى وهي تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معاً".

وأضاف: "والفقرة الثانية هي عند تكرار الجرم أو كان التحرش ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير ونحوه أو في موقع العمل أو في حالة الكوارث، كل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات أو بهما معاً وإضافة إلى التشهير".

وتابع: "وورد سؤال من المذيع عن من يقوم بطلب رقم أو سناب فهل يشهر به؟ وكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظاً على سمعة أهل الجاني وأقاربه وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

واختتم حديثه بالقول: "لذا هناك عقوبات قوية في جميع الحالات أما التشهير محل الخلاف فكما ذكرت، وهناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة وحسب تقدير القاضي، ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين، آمل أن أكون قد وضحت اللبس والله من وراء القصد".

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
08:13 PM

عضو الشورى علي العسيري: هذا تفسير حديثي عن طلب الشاب لـ"سناب" فتاة

أكد أنها جريمة لكنها لا ترتقي للتشهير وعقوبتها مُقرة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
7
6,497

أكد عضو الشورى رئيس اللجنة الأمنية اللواء علي العسيري، أن ما نقل على صفحات حسابات بـ "تويتر" أثناء استعراضه عقوبات جريمة التحرش استقطع من حديثه لقناة الإخبارية.

وقال: "كان سؤال المذيع عمن يقوم بطلب رقم أو سناب فتاة فهل يُشهر به؟ فكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي، وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة، ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار، وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير".

وأضاف أن "هذا يحفظ سمعة أهل الجاني وأقاربه، وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

وقال رداً على استيضاح "سبق": "ما نُقل عني هو اقتطاع لما دار في لقائي مع قناة الإخبارية حول موضوع التحرش وعقوبة التشهير والتي ستعرض على المجلس، وكلنا حريصون وغيورون على أهلنا ومجتمعنا من الظواهر الغير أخلاقية وبلا شك ولكن يجب مراعاة جميع أطياف المجتمع دون المساس بحقوق جميع الناس والحديث كان يدور عن التحرش وعقوباته في النظام المقترح، والجواب أن الفقرة الأولى وهي تحرش عام وعقوبته غرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن سنتين أو بهما معاً".

وأضاف: "والفقرة الثانية هي عند تكرار الجرم أو كان التحرش ضد طفل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من له سلطة كالمدير ونحوه أو في موقع العمل أو في حالة الكوارث، كل هذه الفئات العقوبة فيها بما لا يزيد عن خمسمائة ألف ريال أو السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات أو بهما معاً وإضافة إلى التشهير".

وتابع: "وورد سؤال من المذيع عن من يقوم بطلب رقم أو سناب فهل يشهر به؟ وكان الرد هذه ليست جريمة كبرى وينفذ فيه ما ورد في الفقرة الأولى غرامة مائة ألف أو السجن سنتان أو بهما حسب تقدير القاضي وروعي أن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى التغليظ من أول مرة ولكنها ترتقي إلى جريمة جسيمة عند التكرار وتحول إلى المادة الثانية التي عقوبتها أغلظ مع التشهير، وذلك حفاظاً على سمعة أهل الجاني وأقاربه وقد تحصل هذه السلوكيات من الشباب والشابات بدواعي الاندفاع والمراهقة والتغرير وغيره".

واختتم حديثه بالقول: "لذا هناك عقوبات قوية في جميع الحالات أما التشهير محل الخلاف فكما ذكرت، وهناك رأي آخر يطالب بالتشهير من أول محاولة وحسب تقدير القاضي، ولا يزال هذا الموضوع في الطرح للتصويت في المجلس للأخذ بأحد الرأيين، آمل أن أكون قد وضحت اللبس والله من وراء القصد".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,460
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,181
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,228
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,945

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة