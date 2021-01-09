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40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

لتخصصات طبيب مقيم وصيدلي أول وصيدلي وأخصائي والتقديم بشروط محددة

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، وهي: (طبيب مقيم – صيدلي أول – صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها إلكترونياً حسب التخصصات المذكورة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.


وأضاف اليوسف: سيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 04/06/1442هـ، الموافق 17/01/2021م الساعة (8:00 صباحا)، حتى يوم السبت 17/06/1442هـ الموافق 30/01/2021م الساعة (2:30 مساءً).

وأوضح المهندس اليوسف الشروط العامة المطلوب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف، هي: أن "يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية".

وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف الصحية الشاغرة والشروط، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للتفاصيل: www.iau.edu.sa مع إرفاق المؤهلات العلمية.

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40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
سبق

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، وهي: (طبيب مقيم – صيدلي أول – صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها إلكترونياً حسب التخصصات المذكورة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.


وأضاف اليوسف: سيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 04/06/1442هـ، الموافق 17/01/2021م الساعة (8:00 صباحا)، حتى يوم السبت 17/06/1442هـ الموافق 30/01/2021م الساعة (2:30 مساءً).

وأوضح المهندس اليوسف الشروط العامة المطلوب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف، هي: أن "يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية".

وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف الصحية الشاغرة والشروط، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للتفاصيل: www.iau.edu.sa مع إرفاق المؤهلات العلمية.

09 يناير 2021 - 25 جمادى الأول 1442
03:34 PM

40 وظيفة صحية شاغرة في مستشفيات جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

لتخصصات طبيب مقيم وصيدلي أول وصيدلي وأخصائي والتقديم بشروط محددة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بعمادة الموارد البشرية، عن توفر وظائف صحية خاصة للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة المهندس طفيل اليوسف، أن الفرص الوظيفية الشاغرة لدى الجامعة صحية، وهي: (طبيب مقيم – صيدلي أول – صيدلي - أخصائي) لتخصصات محددة، وعددها (40) وظيفة ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، ومن يجد في نفسه الكفاءة التقدم عليها إلكترونياً حسب التخصصات المذكورة من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.


وأضاف اليوسف: سيكون التقديم لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد 04/06/1442هـ، الموافق 17/01/2021م الساعة (8:00 صباحا)، حتى يوم السبت 17/06/1442هـ الموافق 30/01/2021م الساعة (2:30 مساءً).

وأوضح المهندس اليوسف الشروط العامة المطلوب توفرها في المتقدمين لهذه الوظائف، هي: أن "يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية".

وللمزيد من التفاصيل حول الوظائف الصحية الشاغرة والشروط، يرجى زيارة موقع الجامعة الإلكتروني للتفاصيل: www.iau.edu.sa مع إرفاق المؤهلات العلمية.

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